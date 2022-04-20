الصين: 7 وفيات بكورونا في شنجهاي

ذكرت مدينة شنجهاي مركز الصين المالي، الأربعاء أن 7 مصابين بفيروس كورونا توفوا الثلاثاء، وهو عدد الوفيات نفسه المسجل يوم الاثنين.

وسجلت شنجهاي يوم الثلاثاء 16 ألفاً و407 حالات إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا بدون أعراض، انخفاضاً من 17 ألفاً و332 في اليوم السابق.

وبلغت الحالات المصحوبة بأعراض 2494 انخفاضاً من 3084، كما عثرت المدينة على 390 حالة خارج المناطق الخاضعة لحجر صحي، حسب وكالة "رويترز".

وتقول الصين إن استراتيجيتها "صفر كوفيد" المتمثلة في عمليات إغلاق صارمة واختبارات جماعية وفترات حجر صحي طويلة، ساهمت في الحد من عدد الوفيات وفي تجنب الأزمات التي عانت منها أنظمة الرعاية الصحية العامة في معظم أنحاء العالم.

وتخضع المدينة لمجموعة من التدابير الصحية منذ مارس الماضي، مع بقاء العديد من سكانها البالغ عددهم 25 مليونا محجورين في منازلهم.

وأثارت القيود غضب الكثير من السكان في الصين، ما أدى إلى إغراق وسائل التواصل الاجتماعي بشكاوى حول نقص المواد الغذائية وظروف الحجر الصحي القاسية.

وأبلغت وزارة الصحة في المدينة يوم الاثنين، عن تسجيلها 22,248 إصابة جديدة بكورونا، نحو 90% منها من دون أعراض.