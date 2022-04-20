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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لقطات مسربة لسيارة لاند روفر ديفندر مخصصة للطرق الوعرة.. صور

لاندر روفر ديفندر
لاندر روفر ديفندر

التقطت العدسات التجسسية سيارة من  لاند روفر  على حلبة نوربورجرينغ وهي تجري لفات اختبارية ويبدو من مظهرها أنها نسخة من طراز Defender ، بمتغير أكثر  تركيزًا على الطرق الوعرة والغير ممهدة.

لاندر روفر ديفندر

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، تم اكتشاف نموذج أولي يلف حلبة السباق الألمانية الشهيرة بسرعة ، وعلى الرغم من أنه يبدو مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بـ  لاندر روفر  ديفندر بشكلها الحالي ، إلا أن هناك إشارات كثيرة تدل على كونه نسخة أكثر بلمسة هجومية شرسة لتكون السيارة ذات الدفع الرباعي أكثر قدرة واقتدارا على التعامل مع الطرق الوعرة.

لاندر روفر ديفندر

من الملاحظ وجود أنابيب عادم رباعية المخارج مما يعطي فكرة أن المحرك V8 ، مع وجود أقواس عجلات أكبر والإطارات الأكثر ضخامة وسمكا واللوحات الطينية الكبيرة مع وجود رافعة في الجهة الأمامية وجسم واقي ضخم وهي عوامل مرئية تجعلها مختلفة عن لاند روفر ديفندر العادية وهي تشير إلى أن قسم تصميم المركبات الخاصة في "جاجوار لاند روفر" يعمل على إصدار للطرق الوعرة  بتعديل سيارة ديفندر 110 SVX Specter الحصرية للغاية التي لعب دورًا دور البطولة في فيلم جيمس بوند الذي يحمل نفس الاسم لعام 2015.

لاندر روفر ديفندر

تأتي لاند روفر القياسية بمحرك  V8 ، سوبرتشارج سعة 5 لتر وينتج 518 حصانًا ، وحققت هذا التكوين في مجموعة النقل نجاحًا مذهلا للشركة البريطانية ، شكل الأساس لإصدار خاص مستوحى من أفلام جيمس بوند العام الماضي.

يمكن لنسخة عالية القوة وموجهة للطرق الوعرة من سيارة الدفع الرباعي ديفندر 4x4 أن تتبع خطى سيارة  لاند روفر  ديسكفري  SVX التي تم إطلاقها في عام 2017. في ذلك الوقت ، أخبر رئيس التصميم في الشركة جيري ماكغفرن Autocar أن الشارة الجديدة يمكن أن تكون مناسبة لمتغير من أحدث طراز Defender.

Defender لاند روفر لاندر روفر ديفندر ديفندر 110 SVX Specter لاند روفر ديسكفري SVX ديفندر 4x4 جاجوار جاجوار لاند روفر

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