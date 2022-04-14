نظرة شاملة للعملاقة لاند روفر ديفندر موديل 2022 بالسوق العماني.. صور

تعتبر السيارة لاند روفر ديفندر موديل 2022 واحدة من أبرز الإصدارات التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، حيث تضم حزمة من القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تصميمها الخارجي العملاق والذي يعكس مساحتها الداخلية الرحبة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري نظرة شاملة عن لاند روفر ديفندر موديل 2022 بالسوق العماني.

لاند روفر ديفندر موديل 2022

محرك السيارة لاند روفر ديفندر موديل 2022

دعمت السيارة لاند روفر ديفندر موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات 2000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 300 حصانا، و 400 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء يعمل بتقنية الجر الكلي، مع انطلاقة من نقطة السكون حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة خلال 8 ثواني.

لاند روفر ديفندر موديل 2022

كما تمتعت السيارة لاند روفر ديفندر موديل 2022 بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 3000 س سي، قادر على ضخ قوة قدرها 400 حصانا، و 550 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 208 كم/ساعة، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 6.1 ثانية فقط.

لاند روفر ديفندر موديل 2022

ابعاد السيارة لاند روفر ديفندر موديل 2022

ترتكز السيارة لاند روفر ديفندر موديل 2022 على قاعدة عجلات طولها 3.022 متر، مع نسبة طول كلي بلغت 5.018 متر، وبعرض يبلغ 2.008 متر، و 1.965 متر للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 1075 لتر.

لاند روفر ديفندر موديل 2022

تجهيزات السيارة لاند روفر ديفندر موديل 2022

حصلت السيارة على عدة تجهيزات ومنها شاشة عرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة، مع دعم للتطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالإضافة لمقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي، ونظام صوتي وترفيهي مميز، بالإضافة إلى حساسات حركة، وكاميرا لدعم قائد المركبة، إلى جانب تقنيات الحماية والأمان.

لاند روفر ديفندر موديل 2022

أسعار السيارة لاند روفر ديفندر موديل 2022 في السوق العماني

الفئة الأولى لاند روفر ديفندر 90 SE P300 موديل 2022 بقيمة قدرها 21.330 ريال.

الفئة الثانية لاند روفر ديفندر 110 HSE P400 موديل 2022 بقيمة قدرها 26.520 ريال.