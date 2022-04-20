طريقة عمل الفتة السورية بمذاق لا يقاوم

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل الفتة السوري بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ لعشاق التجديد.

الفتة السوري



المقادير

خبز شامي مقطع مكعبات.

مقدار من الأرز (استخدمت البسمتي وممكن الأرز المصري).

صدور دجاج مقطع إلي مكعبات.

الصوص :

زبادي.

فص ثوم.

رشة بابريكا.

طريقة التحضير :

في مقلاة على النار نضع ملعقة طعام سمن

نحمص الخبز في الفرن او حسب الرغبه حتى تصبح ذهبية اللون ترفع من على النار و توضع جانبا تجهيز الأرز: اغسلي الأرز جيدا ثم ينقع في الماء لمدة نصف ساعة (سواء البسمتي أو المصري).

في وعاء على النار ضعي مقدار من السمن أو الزيت لو استخدمنا الأرز البسمتي وتبشر بصلة صغيرة ونتقلب حتى تصبح ذهبية اللون. ضيفي الأرز والملح ومعلقة صغيرة من الكركم أو الكاري و مقدار من الماء يغطي الوجه وعندما يتشرب الأرز الماء تخفض الحرارة ويغطى ويترك حتى ينضج.

تجهيز الدجاج : تبلي مكعبات الدجاج بماء البصل , ملح , فلفل , كركم او كاري و اتركيها في التتبيلة نصف ساعة تقريبا في مقلاة على النار ضعي قليل من الزيت و نضيف مكعبات الدجاج و نقلب و تترك على النار حتى تنضج - ممكن اضافة قليل من الماء للنضج اذا احتاج الامر.

- صوص الزبادي: اخلطي الزبادي مع فص الثوم أضيفي إليه نقطة خل ونقطة زيت وقلبي جيدا التقديم: في طبق التقديم ضعي مكعبات الخبز المحمص أولا ثم الأرز وأخيرا الدجاج. صبي صوص الزبادي على الوجه ويجمل الوجه بالبابريكا.