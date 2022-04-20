البورصة تقرر شطب شركة نايل سيتي للاستثمار

قالت البورصة المصرية في إعلان لجميع المتعاملين اليوم بشأن الشطب الإجبارى لأسهم شركة نايل سيتي للاستثمار بالإشارة إلى قرار لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 01/12/2021 الخاص بالموافقة على ما يلى :

أولا: إخطار شركة/ نايل سيتي للاستثمار‏‎ ‎بالسير في إجراءات شطب قيد أسهمها من البورصة المصرية وفقاً لأحكام ‏المادة (53) و (53 مكرر) من قواعد القيد والالتزام بشراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكيها في البيع بسعر لا ‏يقل عن القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة تعينه الشركة لهذا الغرض على ‏أن يتم تنفيذ الشراء خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بالسير في إجراءات الشطب ‏الإجباري ، في ضوء صدور قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 21/11/2021 متضمنة قرار عدم الموافقة على مد عمر الشركة لمدة أخرى ، مما يتعارض مع تنفيذ خطة توفيق الأوضاع لاستمرار قيد اسهم الشركة المعتمدة في ذات الجمعية ، و مغايرة قرارات الجمعية المشار اليها باعلاه لما ورد بخطة توفيق أوضاع الشركة ،فضلا عن استنفاذ الشركة لكافة المهل القانونية المشار اليها بالمادة (53) ‏و(53) مكرر من قواعد القيد لتوفيق أوضاع قيدها بالبورصة وكذلك الممنوحة لها وفقا لقرارات لجنة القيد السابقة ‏‏.‏

ثانياً: عرض موقف الشركة على لجنة القيد في نهاية المهلة الممنوحة للشركة لشراء الأسهم حرة التداول أو تنفيذ ‏الشراء إيهما أقرب للنظر في شطب قيد أسهم الشركة إجباريا وفقاً لأحكام المادة (53) من قواعد القيد. ‏

تود إدارة البورصة أن تعلن لجميع المتعاملين أنه تقرر فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 5 أيام عمل بداية من جلسة تداول 20/4/2022 لتسجيل أوامر البيع والشراء ذلك بسعر 776.30 جم/سهم.

وعلى جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء في السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة ، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكود العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

وعلى شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية الفترة المحددة لتسجيل الاوامر على أن تقوم الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.

وعلى جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات .

