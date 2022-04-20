الأحد والإثنين المقبلين إجازة رسمية بالبورصة

أعلنت البورصة المصرية في اعلان هام اليوم الأربعاء أنه تقرران يكون يوم الاحد الموافق 24 ابريل 2022 أجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأضافت البورصة في إعلانها على ان يكون يوم الاثنين الموافق 25 ابريل 2022 أجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد شم النسيم و عيد تحرير سيناء.

وأوضحت البورصة أنه سيتم استئناف العمل بالبورصة المصرية وإعادة التداول يوم الثلاثاء الموافق 26 ابريل 2022.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الإثنين الموافق 25 من أبريل الجارى، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بمناسبة عيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء.