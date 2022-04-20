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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

عملاق الطرق الوعرة.. هينيسي تكشف عن رام Mammoth 1000 TRX بالدفع السداسي

رام Mammoth 1000
رام Mammoth 1000 TRX

قامت شركة هينيسي لتعديل السيارات بتحويل شاحنة البيك  رام  TRX إلى سيارة ذات دفع سداسي بـ 6 عجلات بدلا من أربعة فقط، وزيادة قدرتها الحصانية من خلال إعادة ضبط محرك الـ hell cat الشهير لتصل طاقتها الإجمالية إلى 1,012 حصان.

 

ووفقا لموقع top gear المتخصص في السيارات والنقل، سبق وأعلنت هينيسي الأمريكية لأول مرة عن مشروعها الجديد لتحويل شاحنة  رام  TRX لتكون 6x6 في سنة 2020 أما الآن فأعلنت الشركة رسميا عن دخول مركبتها الأحدث "رام 1000 6x6 TRX" مرحلة الإنتاج التجاري.

 

وتأتي  رام  TRX بشكلها القياسي  بمحرك هل كات من 8 أسطوانات سعة 6.2 لتر حيث ينتج 702 حصانًا و 650 رطلاً من عزم الدوران، ولكن مع تعديلات هينيسي الغريبة والمتطورة، وإضافة  شاحن فائق سعة 2.65 لتر ، وحاقن وقود عالي التدفق ونظام الحث الذي تم تضمينه في مجموعة النقل، أدت إلى تعزيز قوة المحرك لتصل الأرقام إلى 1،012 حصانًا و 969 رطلاً من عزم الدوران، وهو نفس مخرجات الطاقة التي تنتجها شاحنة رام Mammoth 1000 TRX ذات العجلات الأربع فقط ، والتي يقال إنها قادرة على التسارع من نقطة السكون إلى 60 ميل بالساعة خلال 3.2 ثانية بينما النسخة القياسية تأخذ 4.5 ثانية.

رام Mammoth 1000 TRX

وأضافت هينيسي محاور جديد لاستيعاب العجلات الخامسة والسادسة مع سرير تحميل جديد ، وبذلك يصل إجمالي الطول للشاحنة ذات الدفع السداسي إلى 7.19 مترًا. 

رام Mammoth 1000 TRX

 المثير للاهتمام  أن ارتفاع وعرض الشاحنة لم يتغيروا من الإصدار القياسي، التغيير كله في الطول بسبب العجلات الإضافية. قالت شركة Hennessey أن ارتفاعها يبلغ سبعة أقدام تقريبًا وعرضها 88 بوصة ، والتي تتوافق مع مواصفات "رام" القياسية بينما الطول يبلغ 283 بوصة ، وهي أطول بحوالي أربعة أقدام من رام TRX العادية، هذا الطول المبالغ فيه يعد تحديًا حتى للسائقين الأكثر خبرة.

رام Mammoth 1000 TRX

ويتم تغليف العجلات مقاس 20 بوصة بإطارات مخصصة للطرق الوعرة مقاس 37 بوصة ، وتأتي سيارة رام TRX 1000 Mammoth بشكل قياسي مع نظام تعليق بليستين وقفل المحاور الخلفية.

 

ويبدأ سعر رام TRX سداسية الدفع من 449،950 دولارًا ، ولم تذكر الشركة حتى الآن عدد الشاحنات المقرر إنتاجها، لكنها باعت بالفعل أكثر من 20 من شاحناتها الأخرى بنظام دفع 6 × 6 ، وهما  VelociRaptor و Goliath Silverado. شركة هينيسي تعمل مباشرة مع تجار رام لبيع وخدمة رام TRX ماموث 1000، لذلك تأتي الشاحنة الضخمة بضمان لمدة عامين / 24000 ميل.

تينيسي رام رام TRX رام Mammoth 1000 TRX Hennessey Goliath Silverado VelociRaptor

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