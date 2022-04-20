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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات Galaxy M53.. وحش سامسونج الجديد

سعر هاتف سامسونج
سعر هاتف سامسونج Galaxy M53

يتميز هاتف سامسونج الجديد Galaxy M53، بمواصفات قوية، إضافة إلى أسعاره المتوسطة، واليوم انطلق هاتف سامسونج الجديد Galaxy M53، إلى أول سوق رئيسية له في الهند، وسيصل الهاتف الذي يستهدف الفئة المتوسطة من المستخدمين في 22 أبريل الجاري.


هاتف سامسونج الجديد Galaxy M53

يمتاز هاتف سامسونج الجديد Galaxy M53، بإمكانيات متطورة ومواصفات جيدة وسعر مقبول، وهو يعد من أبرز هواتف الشركة العاملة بشبكات 5G لهذا العام.

 

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مواصفات هاتف سامسونج الجديد Galaxy M53

يدعم هاتف سامسونج الجديد Galaxy M53 5G، بشاشة كبيرة من نوع Supar AMOLED Plus، وبقياس 6.7 بوصة، وبجودة عرض FHD، وبدقة 1080 × 2048 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتحتوى الشاشة على نوتش أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية.

سعر هاتف سامسونج Galaxy M53


كاميرا هاتف Galaxy M53

يمتاز هاتف سامسونج Galaxy M53، بمواصفات أساسية جيدة من حيث القدرات التصويرية، وكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل وبفتحة عدسة f / 1.8، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل ومستشعر لبيانات العمق 2 ميجابكسل، أما عن دقة الكاميرا السيلفي فتبلغ 32 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.


بطارية هاتف Galaxy M53

زودت سامسونج هاتف Galaxy M53، ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 4.1، المرتكزة بنظام التشغيل أندرويد 12 من جوجل.

ويأتي هاتف Galaxy M53، بمعالج ميدياتك متوسط المدى Dimensity 900، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، كما يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة بواسطة بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، مع نواة Cortex-A78 بسرعة 2.4 جيجا هرتز.


سعر هاتف سامسونج Galaxy M53

ويتوقع توفر هاتف Galaxy M53، في الهند مقابل سعر 325 دولارا (أي ما يعادل 6 آلاف جنيه مصري).
 

سعر هاتف سامسونج Galaxy M53
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