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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول إطالة أمد المفاوضات

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

 أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم /الأربعاء/، أن أوكرانيا تحاول إطالة أمد المفاوضات مع روسيا، وترفض الرد السريع على المقترحات الروسية؛ مطالبة كييف بالبحث عن خيارات واقعية للاتفاقيات.


وقالت زاخاروفا، في إحاطة إعلامية، " يشارك المفاوضون الأوكرانيون في المفاوضات، ولكنهم يحاولون إطالة عملية التفاوض، فضلا عن رفضهم اتباع نهج بناء بشأن القضايا ذات الأولوية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.


وأضافت متحدثة الخارجية الروسية أن المفاوضات الروسية - الأوكرانية مستمرة، لحل الوضع في أوكرانيا وضمان وضعها المحايد وغير التحالفي وغير النووي.


وفي سياق آخر، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم، أن موسكو لا تستبعد إمكانية قصف أراض روسية بمساعدة الأسلحة الأمريكية المقدمة لأوكرانيا.


وقالت زاخاروفا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء /تاس/ الروسية: "أعلنت الولايات المتحدة يوم 13 أبريل، عن حزمة أخرى من المساعدات العسكرية (لأوكرانيا)، التي ستقصف لاحقاً، مدن جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك وربما أراضي روسيا".


وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، قال يوم أمس /الثلاثاء/، إن البنتاجون لا يستبعد إمكانية نقل المزيد من مخزون سلاح الجيش الأمريكي إلى أوكرانيا لدعمها عسكرياً، في مواجهة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
 

الخارجية الروسية الروسية أوكرانيا المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

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