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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طارق شوقي يعلن موعد امتحانات الثانوية العامة بعد تأجيلها أسبوعين|فيديو

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الصف الثالث الثانوي سوف تكون ورقية هذا العام والإجابة سوف تكون بنظام البابل شيت ولكنه سوف يكون أكثر تطورا عن العام الماضي، والأسئلة سوف تكون اختيار من متعدد فقط، وهذا يعني أنه لن يكون هناك أسئلة مقالية في امتحانات الثانوية العامة في هذا العام.

وأضاف «شوقي» خلال مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن كل ما يخص امتحانات نهاية العام الدراسي للثانوية العامة، أنه لن يسمح باصطحاب الكتاب أو التابلت إلي اللجنة، قائلا "يعني الطالب هيروح الامتحان وايديه في جيبه".

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الذي وضع الامتحان سوف يقوم بعمل ورقة مفاهيم، وورقة المفاهيم الذي يضعها يعلم تماما ما الذي يحتاجه الطالب وهو يقوم بحل الأسئلة، وبالتالي لن نحتاج إلي كتابة ملاحظات ونجمع حل تلك الملاحظات من الكتب لأننا لم نقم بطباعة كتب من الأساس.

وأوضح الدكتور طارق شوقي أنه سيتم توزيع ورقة المفاهيم مع الامتحان لكي تكون دليلا للطلاب لمساعدتهم في حل الامتحان بكل بساطة وسهولة، متابعا أن المواد التي لا تضاف للمجموع سوف يؤدون الطلاب الامتحانات بها قبل دخولهم للامتحانات الرسمية بـ يومين داخل لجان مؤمنة بالكامل ومراقبة.

وأشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة سوف تبدأ هذا العام يوم ٢٦ يونيو بدلا من ١١ يونيو كما كان معلنا في السابق وتم تحميل جدول امتحانات الثانوية العامة علي موقع الوزارة.

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