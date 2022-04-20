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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة مميزة.. عبير صبري تخطف الأنظار بمقطع فيديو من داخل الأسانسير.. مشاهد

عبير صبري
عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وهي تستعرض جمالها داخل الأسانسير.


وظهرت عبير صبري داخل اسانسير، بإطلالة مميزة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها وعلقت قائلة "الاسانسير في رمضان"


ويُعرض حاليا للنجمة عبير صبري مسلسل يوتيرن ويشارك فيه العديد من الفنانين على رأسهم ريهام حجاج - توفيق عبد الحميد - عبير صبري - كريم قاسم - عبير منير - إيمن القيسوني - صفاء الطوخي


وتدور أحداث مسلسل يوتيرن حول شخصية البطلة التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية ، ويستعرض مسلسل يوتيرن علاقتها بزوجها ووالدها وصديق طفولتها ، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث ازمة بينها وبين زوجها .

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IMG_٢٠٢٢٠٤٢٠_١٧١٢٤٥
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IMG_٢٠٢٢٠٤٢٠_١٧١٢٣٥


https://www.instagram.com/reel/CckxWgkqoAY/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

عبير صبري الفنانة عبير صبري مقطع فيديو اطلالة مميزة تستعرض جمالها تخطف الأنظار من داخل الاسانسير

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