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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

العشر الأواخر من رمضان.. الإفتاء تضع نصائح للحائض خلال الأيام المقبلة

صدى البلد

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة إذا كانت حائضا فى العشر الأواخر  من رمضان لها ان تفعل من العبادات ما عدا الصلاة.

 

وأضاف "فخر" خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء فى إجابته « ماذا تفعل الحائض فى العشر الأواخر من رمضان وهل يصح لها قراءة القرآن ؟»، أن تلاوة القرآن للحائض فيها خلاف بين الفقهاء فقال الجمهور إنه ليس للحائض مس المصحف ولا قراءة القرآن، ولكن المالكية يقولون إنه يجوز للمرأة الحائض ان تقرأ القرآن ولكن من الأفضل أن نأخذ برأى الجمهور.
 

وأشار إلى أنه إذا ما امتنعت عن قراءة القرآن لوجود هذا العذر أن تستمع إلى القرآن تلاوة ولها أن تتعبد إلى الله سبحانه وتعالى من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وتشغل نفسها بذكر الله، فذكر الله مع التزامها بعدم قراءة القرآن رغم تعلق قلبها بقراءة القرآن فلولا هذا العذر لها به ثواب وأجر عظيم عند الله.
 

وصايا ليلة القدر .. لا تغفلها في العشر الأواخر من رمضان

العشر الأواخر من رمضان.. متى تبدأ وأهم أعمالها وماذا كان يفعل النبي فيها؟

 

أفضل الأعمال في العشر الأواخر من رمضان 

 أفضل الأعمال في العشر الأواخر من رمضان.. قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن العشر الأواخر ينبغي أن تستثمر حتى يخرج من هذا الشهر الفضيل وقد كتبه الله سبحانه وتعالى من عتقائه من النار، مشددًا على أن هذه الأيام لها فضل عظيم لا يدركه إلا الصالحون.

 

وأضاف "علام"، خلال حوار مسجل له بإحدى القنوات الفضائية، أن العشر الأواخر من شهر رمضان هي فرصة تمنح لمن لم يجد ويجتهد في الأيام الماضية من شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- كان إذا أقبل العشر الأواخر من شهر رمضان اجتهد وشد المئزر وأيقظ أهله، وهذا كناية عن أنه يجعل كل الاهتمام في العشر الأواخر لعبادة الله عز وجل، ولا يشغله شيء من أمور الحياة عن العشر الأواخر.

ودعا المسلمين لاغتنام هذه الفرصة في الثلث الأخير من هذا الشهر الفضيل، والإكثار من الصلوات والذكر وصلة الأرحام، والدعاء، ونحن موقنون بالإجابة والصلاة على النبي، موضحًا أن العشر الأواخر فضلها عظيم؛ لكونها بها ليلة خيرًا من ألف شهر وهي ليلة القدر.

العشر الأواخر منرمضان الحائض دار الإفتاء

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