اقتصاد الإمارات| مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 310 مبايعة بقيمة 797.68 مليون درهم منها 31 مبايعة للأراضي بقيمة 148.76 مليون درهم و279 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 648.92 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 22 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 58 مليون درهم بمنطقة ند الشبا الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 182.64 مليون درهم منها 17 رهن أراض بقيمة 65.48 مليون درهم و64 رهن فلل وشقق بقيمة 117.16 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 22 مليون درهم وأخرى في منطقة ورسان الرابعة بقيمة 18 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 59.81 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 25 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للإستثمار الثاني بقيمة 22 مليون درهم.