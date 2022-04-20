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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

محمد صلاح
محمد صلاح

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات التعصب والشعب الكروي في القانون خصوصا بعد أن اصبح ملف مباراة مصر والسنغال الأشهر في مصر والدول المختلفة علاوة عن مطالب مسئولي اتحاد الكرة بإعادة المباراة بسبب المضايقات التي شهدتها بعثة المنتخب قبل وأثناء المباراة.

حارب القانون في مادتة 85 من قانون الرياضة الشغب والتعصب الكروي عن طريق توقيع عقوبات رادعة علي كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى

وفيما يلي نستعرض عقوبات الشغب الكروي بقانون الرياضة:

عقوبة الشغب الكروي

نصت المادة 85 من قانون الرياضة على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.

ونصت المادة 89 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر".

كما نصت المادة 91 علي أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون".

وأخيرا نصت المادة 92 علي أن: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.

 رفع الأمر إلى المحكمة الرياضية

وفي هذا الصدد قال عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "النجوم في رمضان"، المُذاع عبر إذاعة الشباب والرياضة، مع الإعلامية ريهام سويلم عن إصدار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا غدًا : "قدمنا أوراق وناس كتير من الجماهير ساعدتنا اللي كانت متواجدة في الملعب".

وبسؤاله هل سيتم رفع الأمر إلى المحكمة الرياضية، قال: "أكيد بالطبع هناك خطوات سيتم اتبعها قبل اللجوء إلى المحكمة الرياضية سنتخذ كل الإجراءات لكل يعلم الجميع أن مصر مش دولة سهلة، وحتى يفكر الجميع في ما يقدمه قبل أن يفكر أن يقترب من منتخب مصر"، نقوم باستقبال المنتخبات هنا في مصر ونقدم لهم كرم الضيافة والاتحاد الإفريقي يضع لنا شؤوط غريبة جدًا على الرغم من عدم تنفيذ مثلها في الدول الأخرى".

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