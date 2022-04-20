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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حال رفض فيفا..اتحاد الكرة: سنتخذ خطوة تصعيدية جديدة لإعادة مباراة مصر والسنغال

محمد صلاح
محمد صلاح

تحدث عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن ملف مباراة مصر والسنغال التي جمعت بينهما في إياب المرحلة الفاصلة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، قطر، 2022، بعد مطالبة مسئولي اتحاد الكرة، إعادة المباراة بسبب المضايقات التي شهدتها بعثة المنتخب قبل وأثناء المباراة.

وقال عامر حسين خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "النجوم في رمضان"، المُذاع عبر إذاعة الشباب والرياضة، مع الإعلامية ريهام سويلم عن إصدار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا غدًا : "قدمنا أوراق وناس كتير من الجماهير ساعدتنا اللي كانت متواجدة في الملعب".

وواصل: "مراقب المباراة سجل كل شيء حدث سواء خارج الملعب أو داخله، ومهمة المراقبين الآن، أن يثبتوا كل شيء يحدث صوت وصورة، وطريقة دخول الجماهير والعملية التنظيمية خارج وداخل الملعب".

واستكمل: "قدمنا كل الأوراق في الملف وذكرنا كل ما كُتب في الدول عن المباراة في ملف واحد وأرسلناه للجنة".

وبسؤاله هل سيتم رفع الأمر إلى المحكمة الرياضية، قال: "أكيد بالطبع هناك خطوات سيتم اتبعها قبل اللجوء إلى المحكمة الرياضية سنتخذ كل الإجراءات لكل يعلم الجميع أن مصر مش دولة سهلة، وحتى يفكر الجميع في ما يقدمه قبل أن يفكر أن يقترب من منتخب مصر".

واختتم: "نقوم باستقبال المنتخبات هنا في مصر ونقدم لهم كرم الضيافة والاتحاد الإفريقي يضع لنا شؤوط غريبة جدًا على الرغم من عدم تنفيذ مثلها في الدول الأخرى".
 

عامر حسين اتحاد الكرة التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 مباراة مصر والسنغال فيفا

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