تعليق الدراسة بمعهد بيومي خلاف بقرية دنوشر حدادا على وفاة طالب

أفاد مسئول بمشيخة المنطقة الأزهرية بمحافظة الغربية اليوم، بأنه تم تعطيل الدراسة لمدة ثلاث ايام بمعهد بيومي خلاف بقرية دنوشر بمركز المحلة حدادا على وفاة طالب بالمعهد .

تعليق الدراسة بالمعهد الازهري

كان وفد من الأئمة والدعاة من مشيخة الأزهر، قد شارك في جنازة الطالب أمير عبد الحميد الأصيل شهيد العلم بمعهد بيومي الازهري عقب أداء صلاة الجنازة الشعبية بالمسجد الكبير بعزبة عداه وسط مشاركة أقارب وزملاء وجيران عصفور الجنة ودفن بمقابر أسرته وسط الدعوات له بالرحمه والمغفره.

من ناحية أخري أعلنت المنطقة الأزهرية بالغربية اليوم في بيان رسمي نعي أحد طلابها من ضحايا حادث معهد دنوشر بمركز المحلة .

جنازة شعبية



وتضمن البيان رسمي :"بقلوبٍ يعتصرها الألم والحزن، وبإيمانٍ بقضاء الله وقدره.. ينعى فضيلة الدكتور مجدي السعيد بدوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، وقيادات المنطقة وجميع العاملين بها، التلميذ أمير عبد الحميد مصطفى الأصيل، بالصف السادس الابتدائي بمعهد دنوشر الابتدائي، التابع لإدارة المحلة الكبرى التعليمية، الذي وافته المنية إثر الحادث الأليم بالمعهد.

كما تقدم رئيس المنطقة وقياداتها بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة التلميذ الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يربط على قلوبهم ويجبر مصابهم.

الاطمئنان على ضحايا

من ناحية أخري أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، زيارة إلى مستشفى المحلة العام، لزيارة الطلاب الثلاثة المصابين في حادث معهد دنوشر الابتدائي الأزهري، والاطمئنان على حالتهم الصحية، موجّهًا بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، ومتابعة حالتهم الصحية أولًا بأول، ومتمنيًا لهم الشفاء العاجل.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالغربية ، الدكتور مجدي السعيد بدوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، واللواء وائل زغلول رئيس مركز ومدينة المحلة، وجمال قطقاط رئيس حي أول المحلة.

فتح باب التحقيق

كما وجّه محافظ الغربية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، للوقوف على ملابساتها وأسبابها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيق.

في سياق متصل، قدم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، واجب العزاء لأسرتي ضحيتي حادث سقوط عقار سوق اللبن بالمحلة الكبرى، خلال زيارته مستشفى المحلة العام، معربًا عن خالص مواساته للأسرتين، وداعيًا الله أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.