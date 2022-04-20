"كيما" تستهدف 99 مليون جنيه استثمارات لتجديد المصانع العام المقبل

كشفت الموازنة التخطيطية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنها تستهدف تحقيق صافي ربح قابل للتوزيع بنحو 426.41 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل (2022- 2023).

وتستهدف شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، تحقيق إيرادات بقيمة 4.29 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل والذي سيبدأ في يوليو 2022 وينتهي في يونيو 2023.

كما تستهدف الشركة استثمار نحو 98.95 مليون جنيه لإحلال وتجديد المصانع خلال العام المالي المقبل.

يشار إلى أن الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، حققت أرباحاً بلغت 331.23 مليون خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل خسارة بلغت 631.26 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 2.11 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 691.16 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

تأسيس كيما

تأسست شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما لإنتاج الأسمدة النيتروجينية لجنوب الوادى بالاعتماد على محطة كهرباء خزان أسوان.

بدأ إنتاج شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما من السماد فى عام 1960 بطاقة إنتاجية 600 طن فى اليوم، وفى عام 1967 تم إنشاء مصنع لإنتاج سبيكة الفيروسيليكون بطاقة إنتاجية 7000 طن فى السنة

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 56% من اسهم شركة كيما، فى حين تمتلك الهيئة القومية للتأمين 26%، هيئة الاوقاف 3%، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى 1% ،هيئة صندوق البريد 3% ،بنك التنمية والائتمان الزراعى 0.05% بنك مصر 4.9%، بنك ناصر 0.05%، شركة مصر.