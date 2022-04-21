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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميا .. انطلاق بي إم دبليو الفئة السابعة 2023

السيارة الفئة السابعة
السيارة الفئة السابعة 2023 الجيل السابع الجديد

أعلنت شركة بي ام دبليو العالمية ، عن طرح السيارة الفئة السابعة 2023 الجيل السابع الجديد كلياً رسميا فى الاسواق العالمية .

السيارة الفئة السابعة 2023 الجيل السابع الجديد

واوضحت شركة بي ام دبليو العالمية ، ان السيارة الفئة السابعة 2023 الجيل السابع الجديد ، تم طرح نسخة كهربائية بالكامل منها تحت اسم i7ضمن خطط بي ام دبليو لطرح 10 مليون سيارة كهربائية في الأسواق بحلول 2030.

السيارة الفئة السابعة 2023 الجيل السابع الجديد

وتستمد نسخ البنزين للفئة السابعة الجديدة بمحركين رئيسيين، الأول 6 سلندر 3.0 لتر تيربو بتقنية هايبرد خفيفة بقوة 375 حصان وعزم 519 نيوتن متر، ما يسمح بتسارعها من السكون إلى 96 كلم\س في 5 ثوان، وهو رقم لا بأس به.

السيارة الفئة السابعة 2023 الجيل السابع الجديد

وتأتي السيارة بمحرك بنزين ثاني 4.4 لتر توين تيربو 8 سلندر بتقنية هايبرد خفيفة كذلك بقوة 536 حصان وعزم دوران 750 نيوتن متر، ما يسمح بتسارعها من السكون إلى 96 كلم\س في 4.2 ثانية، مع استخدام نفس ناقل الحركة الأوتوماتيكي 8 سرعات.

السيارة الفئة السابعة 2023 الجيل السابع الجديد

اما بالنسبة للنسخة الكهربائية الجديدة كلياً فتستخدم محركين كهربائيين بقوة إجمالية ممتازة 536 حصان وعزم دوران 744 نيوتن متر، وتتسارع هذه السيارة من السكون إلى 96 كلم\س في 4.5 ثانية، وتدعم مدى إجمالي 482 كيلومتر لكل شحنة.

السيارة الفئة السابعة 2023 الجيل السابع الجديد

وتاتى السيارة الفئة السابعة 2023 الجيل السابع الجديد ، بنظام تعليق هوائي متكيف، ونظام توجيه متكيف كذلك حسب سرعة السيارة وزوايا المنعطفات التي تمر بها، كما حصلت السيارة على تصميم خارجي جديد كلياً، أهم ما يميزه هي المصابيح الأمامية المنقسمة الجديدة، والتي ستمهد لتصميم مماثل في عدد كبير من سيارات بي ام دبليو الجديدة.

اما المقصورة الداخلية للسيارة الفئة السابعة 2023 الجيل السابع الجديد ، تاتى بلوحة عدادات رقمية 12.3 إنش وشاشة لمسية مركزية 14.9 إنش، وشاشة أخرى مسرحية عملاقة قياس 31.3 إنش في الخلفية بجودة 8K يمكن إنزالها من السقف مع وضع الستائر على النوافذ وإظلام المقصورة للاستمتاع بالجو السينيمائي أثناء المشاهدة.

السيارة الفئة السابعة 2023 الجيل السابع الجديد

اما عن اسعار بي ام دبليو الفئة السابعة 2023 الجديدة في الأسواق العالمية ، ستتوفر في نوفمبر القادم بسعر يبدأ من 94,295 دولار ، وبسعر  120,000 دولار لنسخة i7 الكهربائية.

الأسواق العالمية سيارة كهربائية بي إم دبليو الفئة السابعة 2023 الجيل السابع الجديد

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