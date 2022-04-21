الشناوى: يسرا في أحلام سعيدة تريد التجديد.. وديما عامر يقدم رسالة يومية

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن مسلسل "دايمًا عامر"، للفنان مصطفى شعبان له وجهة نظر في العمل وهدفه مواجهة التنمر داخل المدرسة ويعطي رسائل يوميًا.



وأضاف"الشناوى"، خلال لقائه في برنامج "التاسعة"، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، "أن يسرا دخلت مسلسل أحلام سعيدة راغبة في أن تتجدد والعمل ينطبق عليه فكرة البهجة، وهالة خليل الكاتبة قدمت البهجة فيه، والمخرج عمرو عرفة اهتم بالديكور والتتر ومنطقة الزمالك وعمل مفردات جيدة في المزادات وأن كل فنانة تظهر بباروكة ملونه و نظارة مختلفة.



وأوضح أن أكرم حسني يأتي بعد ذلك لأن المسلسل فكرة جيدة ولكنه قدم نفسه بفكرة مكتوب عليا ولهذا نجد حلقة تعلى عن الأخرى.