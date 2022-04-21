بإطلالة فاتنة.. أحدث ظهور لـ ريم مصطفي من كواليس سوتس بالعربي

نشرت الفنانة ريم مصطفي صورة جديدة لها من كواليس مسلسل “سوتس بالعربي” رمضان 2022، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وظهرت ريم مصطفي في الصورة مرتدية فستان باللون الأسود، مع بوط جلد باللون الأحمر، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

وعلقت ريم مصطفي علي الصورة، كاتبة: “#سوتس_بالعربي #كاميليا”.

وكشفت الفنانة ريم مصطفى عن سبب حماسها للتواجد في مسلسل سوتس بالعرب المأخوذ من العمل الأمريكي الذي يحظي بشعبية كبيرة في الوطن العربي.

وقالت ريم مصطفى في تصريحات ل"صدى البلد": انا أتفائل بالفورمات لان بدايتي كانت مع هبة رجل الغراب وهو فورمات حقق نجاحا كبيرا في مصر والوطن العربي، الي جانب اننا نضع بصمتنا الخاصة على الاعمال فتأخذ شكل مختلف".

مسلسل سوتس بالعربي من بطولة احمد داود، اسر ياسين صبا مبارك، ، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي.

كانت الفنانة ريم مصطفي، قد نشرت صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت ريم مصطفى، في الصورة من التحضيرات الأخيرة لمشهد من مسلسل “سوتس بالعربي”، مما نال إعجاب متابعيها.