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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اعتزلت بعد الزواج.. قصة حب بدر الدين جمجوم والطفلة المعجزة فيروز

بدر الدين جمجوم والطفلة
بدر الدين جمجوم والطفلة المعجزة فيروز

اليوم الخميس، 21 أبريل ذكرى رحيل الفنان بدر الدين جمجوم الذي ولد في 26 ديسمبر عام 1934، ورحل عن عالمنا في مثل عذا اليوم عام 1992، عن عمر يناهز 57 عامًا.

 

حياة بدر الدين جمجوم

بدر الدين جمجوم، وهو فنان مصري من اصل فلسطيني تخرج من معهد الفنون المسرحية ثم من جامعة الازهر ليلتحق بالمجال الفني من خلال انضمامه الي فرقة "ساعة لقلبك"، وهو صاحب الادوار الثانية فلم يحظ طوال مسيرته الفنية بأي دور من البطولات المطلقة.

 

قصة زواج بدر الدين جمجوم والطفلة المعجزة فيروز 

التقى بدر الدين جمجوم، بالفنانة فيروز المعروفة بالطفلة المعجزة من خلال اشتراكهما معا في افلام الفنان الراحل اسماعيل ياسين، حيث تزوجا واعتزلت الفن لتتفرغ لبيتها وزوجها واولادها، وأنجبت منه ايمان وأيمن.

وعن طبيعة الحياة الزوجية بينهما تقول ابنتهما ايمان في احد حواراتها الفنية: «كانت حياة ابي وامي مثالا رائعا من التعاطف والتكامل والوحدة الوطنية فقد عاشا معا في استقرار وهدوء لمدة 30 عاما»، موضحة أنه لم يشغلهما اطلاقا اختلاف الديانة بل عاشا معا كل علي ديانته وكل طرف يحترم خصوصيات وطقوس ديانة الاخر دون التطرق للحديث عن التقاليد والاعراف التي تخص كل ديانة علي حدة.

وأشارت إلى أن والدها كان يصطحب أمها الي الكنيسة لتقوم بقضاء فرائضها ويظل جالسا بعيدا ينتظرها لحين الانتهاء من طقوسها، بينما كانت والدتي تذهب معه الي السيدة زينب وسيدنا الحسين، مؤكدة انهما كانا زوجين غاية في الحب والتفاهم وعاشا حياة رائعة كانت مضرب الامثال للكثيرين.

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