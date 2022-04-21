الملكة إليزابيث تحتفل بعيد ميلادها 96 في مزرعتها

نشرت الملكة إليزابيث الثانية، صورا جديدة قبل احتفالها بعيد ميلادها السادس والتسعين، بعد سفرها من قلعة وندسور إلى منزلها في ساندرينجهام.

ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية، ستقضي عيد ميلادها في وود فارم ، ساندرينجهام، وكانت قد سافرت الملكة إلى منزلها في نورفولك حيث ستحتفل بعيد ميلادها الـ 96 بأسلوب بسيط في المزرعة حيث قضى دوق إدنبرة معظم فترة تقاعده.

هذا هو المنزل الذي انتقل إليه الأمير فيليب بعد تقاعده في أغسطس 2017. وكانت تزوره كثيرًا حتى جائحة كوفيد-19 وانتقاله للبقاء معها في قلعة وندسور.

لا يخطط قصر باكنجهام لأي نوع من المشاركة العامة للاحتفال بعيد ميلادها يوم الخميس ، على الرغم من أنه سيكون هناك تكريم من أفراد الأسرة والمنظمات التي تشارك فيها.

وصدرت صورة جديدة بمناسبة المناسبة. الصورة ، التي نشرها Royal Windsor Horse Show ، تُظهرها وهي تمسك بزمام اثنين من المهور البيضاء، بجوار شجرة ماغنوليا، والتقطها لها هنري دالال الشهر الماضي في أراضي قلعة وندسور.

ومن المتوقع أن تقوم العائلة والأصدقاء بزيارة الملكة خلال الأيام القليلة القادمة لقضاء الوقت معها في إجازتها القصيرة، خاصة أنها ليس لديها ارتباطات رئيسية مؤكدة خلال الأيام القادمة.

وكانت قد أدت مشكلات التنقل الأخيرة إلى إلغاء سلسلة من الارتباطات ولم يُعرف بعد أي الأحداث المخطط لها لليوبيل البلاتيني في يونيو التي ستحضرها.

وعن وود فارم، او المزرعة الخشبية، فهو سكن من اضع وبسيط وفقا للمعايير الملكية، وتقول مديرة المنزل المتقاعدة تيريزا طومسون: "كل أفراد العائلة المالكة يحبون وود فارم لأنها بعيدة عن الطريق وبعيدة عن المهام والمسؤوليات أيضآ".