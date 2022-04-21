عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الملكة إليزابيث تحتفل بعيد ميلادها 96 في مزرعتها

الملكة إليزابيث تحتفل
الملكة إليزابيث تحتفل بعيد ميلادها

نشرت الملكة إليزابيث الثانية، صورا جديدة قبل احتفالها بعيد ميلادها السادس والتسعين، بعد سفرها من قلعة وندسور إلى منزلها في ساندرينجهام.

ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية، ستقضي عيد ميلادها في وود فارم ، ساندرينجهام، وكانت قد سافرت الملكة إلى منزلها في نورفولك حيث ستحتفل بعيد ميلادها الـ 96 بأسلوب بسيط في المزرعة حيث قضى دوق إدنبرة معظم فترة تقاعده.

txt

لأول مرة منذ عامين.. تفاصيل زيارة ميجان ماركل للملكة إليزابيث

txt

هاري وزوجته ميجان يزوران الملكة إليزابيث

هذا هو المنزل الذي انتقل إليه الأمير فيليب بعد تقاعده في أغسطس 2017. وكانت تزوره كثيرًا حتى جائحة كوفيد-19 وانتقاله للبقاء معها في قلعة وندسور.

لا يخطط قصر باكنجهام لأي نوع من المشاركة العامة للاحتفال بعيد ميلادها يوم الخميس ، على الرغم من أنه سيكون هناك تكريم من أفراد الأسرة والمنظمات التي تشارك فيها.

وصدرت صورة جديدة بمناسبة المناسبة. الصورة ، التي نشرها Royal Windsor Horse Show ، تُظهرها وهي تمسك بزمام اثنين من المهور البيضاء، بجوار شجرة ماغنوليا، والتقطها لها هنري دالال الشهر الماضي في أراضي قلعة وندسور.

ومن المتوقع أن تقوم العائلة والأصدقاء بزيارة الملكة خلال الأيام القليلة القادمة لقضاء الوقت معها في إجازتها القصيرة، خاصة أنها ليس لديها ارتباطات رئيسية مؤكدة خلال الأيام القادمة. 

وكانت قد أدت مشكلات التنقل الأخيرة إلى إلغاء سلسلة من الارتباطات ولم يُعرف بعد أي الأحداث المخطط لها لليوبيل البلاتيني في يونيو التي ستحضرها.

وعن وود فارم، او المزرعة الخشبية، فهو سكن من اضع وبسيط وفقا للمعايير الملكية، وتقول مديرة المنزل المتقاعدة تيريزا طومسون: "كل أفراد العائلة المالكة يحبون وود فارم لأنها بعيدة عن الطريق وبعيدة عن المهام والمسؤوليات أيضآ".

زيارة احتفال كوفيد-19 جائحة كوفيد-19 ميجان ماركل دوق إدنبرة الملكة إليزابيث الثانية ميجان العائلة المالكة الامير فيليب لملكة إليزابيث الثانية إليزابيث الثانية قلعة وندسور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

قفزة تاريخية في أسعار الذهب اليوم الخميس 21-4-2022

بتوقيع طارق شوقي.. التعليم تخطر المديريات رسميا بآخر قرارات الثانوية العامة 2022

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

اليوم آخر فرصة.. البترول: مضاعفة فواتير الغاز حال عدم تسجيل قراءة العداد

دعاء ليلة القدر.. 7 كلمات رددها في هذا الوقت مستجابة

مصرع ربة منزل وإصابة نجلها فى حادث تصادم سيارة ملاكى بهما بأسوان

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يستمع لشرح حول محاصيل منطقة العوينات

الخدمة الوطنية:نحصد اليوم ما غرسته أيدينا في بداية موسم الحصاد للسلع الاستراتيجية

الحكومة :تطوير معهد ناصر لاستيعاب الزيادات وإنهاء قوائم الانتظار

تعتمد على الطاقة الشمسية.. الرئيس السيسي يتابع شرحا لطريقة العمل بمزرعة الفرافرة..فيديو

في عام المجتمع المدني.. الهجرة وشباب القادة تبحثان سبل التعاون

إجراءات لتحفيز المزارعين لتوريد أكبر قدر من القمح للصوامع.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رؤوف عبد العزيز يفاجئ روجينا مع زوجها بكواليس مسلسل انحراف

الكبير أوي الحلقة 19.. جوني يحول "حبس مربوحة" إلى قضية رأي عام

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

فيديو

تفاصيل ضبط بؤرة غش دوائي في القليوبية.. فيديو جراف

إكرامي: بيراميدز وقع عليً غرامة 100 ألف جنيه بسبب تهنئة للنادي الأهلي.. فيديوجراف

العقد لمدة عامين.. حالة واحدة لرحيل إيهاب جلال عن تدريب المنتخب.. فيديوجراف

الأهلي ورمضان صبحي وهنيدي والسبكي.. أبرز تصريحات كريم فهمي في حبر سري|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ