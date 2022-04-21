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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

هدى حميد ضيفة "حدوتة رمضانية" بالحديقة الثقافية

ليالي رمضان الثقافية
ليالي رمضان الثقافية والفنية

شهدت احتفالات ليالي رمضان الثقافية "أهلا رمضان" والتي يقيمها المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية.

وقدم فنانو المركز والحديقة مجموعة ورش متنوعة كورش فنون تشكيلية وورش حكي وورش دمج، منها رسم على الوجه، رسم وتلوين حر، رسمة وحدوته، معلومة على الفانوس، فانوس مفرغ، تلوين صور رمضانية، فواصل كتب، تلوين فخار، ألعاب شعبية، وفي ركن ذوي الهمم تم تقديم ورشة طرق على النحاس مع فناني الهيئة العامة لقصور الثقافة. 

 

 

وعلى المسرح الصغير تألق فنانو مسرح القاهرة للعرائس بعرض "الليلة الكبيرة" بالتعاون مع البيت الفني للمسرح، أعقبها برنامج "حدوتة رمضانية" مع الدكتورة هدى حميد من وزارة الأوقاف وأدار اللقاء الباحث أحمد عبد العليم وشارك في الحدوتة الرمضانية المبدع الصغير تيم حسين الذي قدم مجموعة من التواشيح والقصائد الدينية التي نالت استحسان جمهور الأطفال وتفاعلوا معها، أعقب ذلك عرض مسرحية "حواديت أراجوز" بالتعاون مع المسرح القومي للأطفال بطولة راندا عوض، محمود عامر، خالد نجيب، عادل خلف، تأليف راندا إبراهيم، ألحان وائل عوض، إخراج محسن العزب. 

 

 

بالإضافة إلى استمرار فعاليات الاحتفال بالقاهرة كعاصمة لدول العالم الإسلامي ٢٠٢٢ والتي تتضمن معرض رسوم الأطفال الفائزين في مسابقة القاهرة في عيون دول العالم الإسلامي، ومعرض سفارات الدول الإسلامية.

كما تضمنت فعاليات الليلة الثامنة على المسرح الكبير عروض استعراضية لفرقة مطروح للفنون الشعبية للهيئة العامة لقصور الثقافة، بالإضافة لعروض السيرك القومي للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

واختتمت الفعاليات بعرض مسرحية "رمضان جانا" إخراج صلاح لبيب وهي من عروض البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بحضور د.عادل عبده.

على الجانب الآخر يستمر المركز القومي لثقافة الطفل في مشاركته بمعرض فيصل للكتاب لليوم التاسع على التوالي بمجموعة من أنشطته الثقافية والفنية ومعرض لأحدث الإصدارات ومجموعة متنوعة من الورش الفنية منها ورشة فوانيس، ورشة تيجان، ورشة إعادة تدوير مخلفات بالتعاون مع وزارة البيئة.

احتفالات ليالي رمضان الثقافية اهلا رمضان المركز القومي لثقافة الطفل الكاتب محمد ناصف الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية

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