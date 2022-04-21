موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد والتشكيل المتوقع

يحل فريق برشلونة ضيفا على نظيره على نظيره ريال سوسيداد، اليوم، الخميس، على ملعب انويتا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني.



موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد



تقام مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم وتذاع عبر قناة بين سبورتس .

تشكيل برشلونة المتوقع

حراسة المرمى: تير شتيجن.



الدفاع: أروخو، بيكيه، إريك جارسيا، جوردي ألبا.

الوسط: دي يونج، بوسكيتس، جافي.

الهجوم: ديمبلي، أوباميانج، توريس.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز، لتجاوز أحزانه بالفوز على ريال سوسيداد في مباراة الليلة واستعادة وصافة الليجا.

وكان فريق برشلونة ودع بطولة الدوري الأوروبي من الدور ربع النهائي، الخميس الماضي، بعد الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وخاض فريق برشلونة 31 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، فاز في 17 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر في 5 مناسبات.

على الجانب الآخر، يتسلح فريق ريال سوسيداد بعاملي الأرض والجمهور لخطف الثلاث نقاط من برشلونة، وتعزيز فرصه في إنهاء الموسم في مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يذكر أن فريق برشلونة تغلب على ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدفين في لقاء الدور الأول من مسابقة الدوري الإسباني.

ترتيب برشلونة وريال سوسيداد :

يحتل فريق برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، بينما يتواجد ريال سوسيداد في المركز السادس بـ 55 نقطة