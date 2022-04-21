65 جنيهًا تراجعاً.. سعر الذهب اليوم الخميس 21 أبريل 2022

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الخميس 21 أبريل 2022 بقيمة 65 جنيهًا، نظرًا لتراجع سعر الاوقية بالبورصات العالمية بنحو 7 دولارات، في ظل تخفيف انتعاش عوائد سندات الخزانة الأمريكية الطلب على الملاذ الآمن للسبائك الناجم عن الأزمة الأوكرانية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي.

وينشر “صدى البلد” أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس وهي كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 21

تراجع الذهب عيار 21 في السوق المحلية صباح اليوم، مسجلًا نحو 1050جنيهًا للجرام، حيث يعد العيار الأكثر مبيعًا في السوق المحلية.

سعر الذهب اليوم عيار 24

كما هبط سعر الذهب عيار 24، ليبلغ نحو 1200 جنيه للجرام، ويعتبر العيار الأعلى سعرًا في مصر والأغلى قيمة.



سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 900 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب، نحو 8400 جنيهًا، حيث يصل وزنه إلى 8 جرامات من عيار 21

سعر أوقية الذهب

وسجلت سعر الأوقية 1945 دولارًا بالبورصات العالمية

وتختلف أسعار الذهب في مصر حسب سعر المصنعية، والذي يتباين من محل لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.