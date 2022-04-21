تحرير 32 مخالفة تموينية متنوعة للمخابز البلدية في أبوقرقاص

حررت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، 32 مخالفة تموينية خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها الوحدة المحلية ، لرصد المخالفات التموينية بالمرور الميداني على المخابز البلدية والاسواق، لمتابعة مدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة المعروضات على المواطنين، وذلك بالتنسيق مع إدارة التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، والجهات المعنية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برصد المخالفات التموينية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لتحقيق الانضباط، والقضاء على ظاهرة الغش التجاري واحتكار السلع الغذائية، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.