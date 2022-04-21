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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يستجيب لمواطنة تعاني ضمورا كاملا بتوفير كرسي كهربائي

لقاء المواطنين
لقاء المواطنين

التقي اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مواطنة تبلغ من العمر 20 عاما تعاني من ضمور كامل بالجسم من ناحية قويسنا ، وعلي الفور كلف المحافظ بتوفير كرسي كهربائي يساعدها علي الحركة وممارسة حياتها بشكل طبيعي ، كما وجه العلاقات العامة بإنهاء إجراءات الحصول علي  شهادة تأهيل 5 % بالتنسيق مع التأمين الصحي ، جاء ذلك خلال لقائه اليومي بالمواطنين والذي يستمر يوميا لحل مشاكل أهالي وأبناء المحافظة وحرصا علي التواصل الدائم مع المواطنين .
كما إستمع لشكوى مواطن من ناحية شبين الكوم قام بإجراء عملية قلب مفتوح لتغيير الصمام الثنائي  وتركيب جهاز منظم لضربات القلب ويحتاج لتركيب الجهاز بصفة دورية ولا يقدر على تحمل النفقات وليس لديه مصدر ثابت للدخل ، وعلى الفور أجرى المحافظ إتصالا هاتفيا بأحد الأطباء المتخصصين لإتخاذ اللازم حيال تركيب جهاز منظم القلب بالمجان مراعاة لظروفه الاجتماعية والصحية الصعبة ، فيما كلف المحافظ الإدارة العامة للشئون القانونية بإبداء الرأى القانونى حيال شكوى مواطنان ، أحدهم من ناحية شارع طلعت حرب بمركز شبين الكوم يلتمس تقسيط الرسوم المستحقة عليه لإتمام إجراءات التصالح فى مخالفة البناء  وفقاً ، والآخر لمواطن من ناحية ساقية أبو شعرة بأشمون يتضرر من انهيار منزله منذ ثلاثة سنوات بسبب موجة الطقس السيئ ويلتمس تسهيل إجراءات السير فى بناء منزله مراعاة لظروفه الأسرية.

 
كما وجه إدارة التفتيش والمتابعة بفحص شكوى لمواطنة من ناحية جزيرة الحجر بالشهداء تضرر من تعدى إحدى المواطنات بعدم ترك الإرتداد القانونى بالشارع عند بناء منزلها بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك ،  ، كما وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدراسة وإتخاذ اللازم حيال شكوى مواطن يلتمس توصيل خدمة الصرف الصحى بعزبة الماحى بشارع الجلاء البحرى بشبين الكوم نظرا لإرتفاع نسبة المياه الجوفية بالمنطقة مما يؤدى إلى انهيار المنازل ، فيما كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بالتنسيق مع مأمور مركز تلا لتأمين توصيلات المرافق لمنزل مواطن من ناحية زنارة يتضرر من اعتراض ومنع أحد المواطنين لتوصيلات تلك المرافق ، كما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز شبين الكوم  بإنهاء إجراءات الحصول على رخصة ترميم لجدار وسلم مشترك  لمواطن من قرية اصطبارى بشبين الكوم وذلك بعد حدوث تشققات وهدم وفتحات به تهدد أرواح المواطنين ، فيما أمر المحافظ رئيس حى شرق شبين الكوم بعرض موقف تفصيلى لمواطن  من ناحية البر الشرقى يلتمس الموافقة على أعمال الحفر بشارع سعد سلمان لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى لمنزله وتعهده بسداد كافة الرسوم المقررة ورد الشئ لأصلة بالشارع  .

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