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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدء أول اجتماع لحكومة باشاغا في مدينة سبها الليبية

فتحي باشاغا
فتحي باشاغا

بدأ مساء اليوم الخميس أول اجتماع للحكومة الليبية بمدينة سبها، برئاسة فتحي باشاغا، لمناقشة عدة بنود أهمها البرنامج الحكومي وإعداد مشروع الميزانية العامة.

ووصلت ظهر الخميس، طائرة رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا إلى مطار سبها المدني، ووفد وزاري.

ومساء الأربعاء، أعلن الناطق باسم الحكومة الليبية الدكتور عثمان عبدالجليل، انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء الليبي في مدينة سبها، الخميس، لمناقشة عدة بنود أهمها البرنامج الحكومي وإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة.

وقال عبد الجليل، في بيان، إن الاجتماع يأتي قبيل مباشرة الحكومة عملها برئاسة فتحي باشاغا، من مقرها بالعاصمة طرابلس، مجددا التزامه الحكومة بانتهاج الخيار السلمي لاستلام مهامها وفقا للقانون.

ومر نحو 50 يوما على منح الثقة لفتحي باشاغا لقيادة الحكومة الليبية الجديدة، وما زال سلفه عبدالحميد الدبيبة، يرفض تسليم السلطة، مدعيا أنه سيتنازل عنها لجهة منتخبة، إلا أن ادعاءاته تثبت كل يوم وهنها، خاصة أنها تتزامن مع خطوات على الأرض، تمهد لاستمراره لأطول فترة ممكنة، لاسيما أنه كان أحد الأسباب التي أدت لـ"عرقلة" انتخابات ديسمبر 2021.

حكومة باشاغا ليبيا سبها اجتماع مجلس النواب

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