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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الجامع الأزهر يحتفل اليوم بإحياء ذكرى فتح مكة

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

ينظم الجامع الأزهر، اليوم الخميس الموافق  ٢٠ من رمضان ١٤٤٣هـ - ٢١ إبريل ٢٠٢٢م، احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى فتح مكة لإحياء تلك الذكرى العطرة وهذا الفتح الأعظم الذي يعد ملحمة كبرى من ملاحم تعظيم بيت الله الحرام، ونصر المؤمنين الذين خرجوا من ديارهم مستضعفين، وبسببه دخل الناس في دين الله أفواجًا، والتي تهل علينا في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الكريم، وذلك بحضور فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز الشهاوي، من علماء الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور حسن الصغير، أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. وذلك -بمشيئة الله تعالى- عقب صلاة التراويح بالظلة العثمانية بالجامع الأزهر الشريف.

وتستهل الاحتفالية بتلاوة قرآنية لفضيلة القارئ الشيخ محمود أبو ضيف، إمام القبلة بالجامع الأزهر، ويٌختتم بابتهال لفضيلة الشيخ محمد فوزي، إمام القبلة بالجامع الأزهر.

جدير بالذكر أن المركز الإعلامي للأزهر الشريف يقوم ببث صلاة العشاء والتراويح يوميًّا مباشرة من الجامع الأزهر، عبر صفحات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل ربط المسلمين حول العالم بروحانيات هذا الشهر الفضيل من خلال الجامع الأزهر ودروسه العلمية لكبار العلماء، كما يشهد الجامع يوميًا توافدا كبيرًا للمصلين من مصر ومن مختلِف الجنسيات وخصوصا الطلاب الدارسين بالأزهر من أكثر من مئة دولة، وينظم الجامع يوميا إفطارًا جماعيا لألفين طالب من الطلاب الوافدين.

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