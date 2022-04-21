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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تارا عماد: أنا فتاة حادة جدا في "نصي الحلو" مع رامز جلال..خاص

تارا عماد
تارا عماد

كشفت الفنانة تارا عماد تفاصيل شخصيتها في فيلم نصي الحلو مع الفنان رامز جلال.


وقالت "تارا" في تصريحات ل"صدى البلد": نصي الحلو مع رامز جلال صورنا منه يومين وسنعود لاستكماله بعد انتهاء الموسم الرمضاني، وأقدم شخصية حادة جدا، وأحسب كل الأمور حولها بالورقة والقلم.

 

وعلى جانب آخر كشفت الفنانة تارا عماد، عن الشخصيات التي تتمنى أن تقدم قصتهم على الشاشة أو فيلم سينمائي.

 

وقالت في تصريحات لـ "صدى البلد": “أتمنى أن أقدم قصة حياة سعاد حسني وفاتن حمامة”.

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وتابعت تارا: “لا أرد على الانتقادات وخاصة على السوشيال ميديا ولكن اقرأها وأحاول أن أفهم رأي الناس وفي البداية كنت أعرف أن هناك انتقادات وخاصة المهوسين بالمسلسل الأصلي ولكن بعدما شاهدوا المسلسل المصري أحبوه وشعروا أن له روح مختلفة".

 

وأضافت: “توقعنا المقارنة بين النسخة العربي والأمريكي، ولكن أؤكد أن سوتس عمل مختلف، واضفنا عليه من الروح المصرية كثيرا، ولا يوجد شبيه له في السباق الرمضاني، وفي البداية، الجمهور هاجمنا عند طرح البوسترات الرئيسية للعمل والبرومو ولكن بعد الحلقات الأولى من العمل أعجبوا به وتابعوه، وأحبوا الشخصيات بالشكل الذي ظهرت به”.

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