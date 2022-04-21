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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيراري تمدد عقدها مع ساينز وتعديلات بسيارة ألفا روميو.. ملخص أحداث فورمولا1

صدى البلد

تستعد الفرق المشاركة في  سباق  الفورمولا 1 موسم 2022، لخوض منافسة جديدة على حلبة إيمولا ضمن جائزة إيميليا رومانيا الكبرى والتي تنطلق فعالياتها يوم الجمعة 22 أبريل الجاري.

ويشمل اليوم الأول التجارب الحرة الأولى ثم التصفيات التأهيلية، وفي يوم السبت التجارب الحرة الثانية ثم السباق السريع يليه السباق يوم الأحد 26 أبريل.

 وفي السطور القادمة، يرصد موقع "صدى البلد" أبرز الأحداث بعد   جائزة أستراليا الكبرى  وخلال فترة الاستعداد لأول سباق في هذا الموسم لـ الفورمولا 1 تجري وقائعه في بلد أوروبي.

 

"فيراري تمدد عقدها مع ساينز حتى 2024"

مددت "فيراري" عقدها مع سائقها "كارلوس ساينز" حتى آخر عام 2024، بعد أن حقق نتائج جيدة للغاية في الموسم الحالي من سباق الفورمولا 1 وبالرغم من أن السائق البالغ من العمر 27 عاما لم يستطع حتى الآن مجاراة زميله "شارل لوكلير" المتصدر في ترتيب السائقين حتى الآن بـ 71 نقطة، إلا أن أداء ساينز و وجوده في المركز الثالث في بطولة السائقين بـ 33 نقطة إلا أنه نال إعجاب ورضا مدير الفريق ماتيا بينوتو.

عبر ساينز عن سروره بتمديد عقده لموسمين إضافيين قائلا "أنا مسرور للغاية لتجديد عقدي مع   سكوديريا فيراري ، تقدمنا الواضح كفريق يأتي نتيجة العمل الجماعي".

فيما قال "بينوتو" : "خلال الموسم السابق والحالي، أثبت ساينز موهبته وقدم أداء مثيرا للإعجاب وتمديد عقده أمر طبيعي للغاية، سأكرر ما قلته سابقا، نحن لدينا أفضل سائقين وتشكيلة في الفورمولا 1، سيلعب كارلوس دورا هاما في تاريخ  فيراري  ويكتب فصل جديد من نجاحنا".

كارلوس ساينز

"سائق مرسيدس في صفقة للاستحواذ على نادي تشيلسي"

زعم تقرير حصري لشبكة "سكاي نيوز" أن سائق مرسيدس لويس هاميلتون سيقوم باستثمار كبير في نادي تشيلسي للاستحواذ عليه، على غرار نجمة التنس سيرينا ويليامز، كما أضاف التقرير أن هاميلتون وويليامز قد عقدا محادثات وجلسات مع مجموعة بروتون لتنظيم عملية الاستحواذ المحتملة وأن الثنائي مستعد لاستثمار ما يقرب من 10 مليون جنيه استرليني لكل منهما.

عدة أطراف كبيرة ومهمة تسعى للاستحواذ على النادي البريطاني المملوك لرومان أبراموفيتش الروسي، و على رأسهم مارتن بروتون الرئيس السابق لنادي ليفربول وخطوط الطيران البريطانية، وتأتي عملية البيع بعد العقوبات الدولية على روسيا بعد غزوها أوكرانيا.

طُلب من كل الأطراف الجادة في شراء النادي أن يتقدموا بضمانة استثمارية تقدّر بمليار جنيه استرليني للبنية التحتية للنادي، إذا ما نجحت عملية الاستحواذ.

لويس هاميلتون

 

"تعديلات على سيارة ألفا روميو"

يقوم فريق ألفا روميو بتعديل أرضية سيارته قبل انطلاق سباق جائزة إميليا رومانيا الكبرى في نهاية الأسبوع الحالي لزيادة القدرة التنافسية خاصة وأنهم يحتلون المركز السادس حاليا في بطولة المصنعين بينما فالتيري بوتاس في المركز في المركز العاشر في بطولة السائقين ولم يحرز سوى 12 نقطة وغوانيو جو أحرز نقطة واحدة حصيلة الثلاث سباقات الأولى لهذا الموسم.

أوضح مدير فريق ألفا روميو "فريدريك فاسور" أن اختيار إدخال القطعة الجديدة الخاصة بأرضية السيارة وإجراء حزمة التحديثات بأقصى سرعة جاء نتيجة الروزنامة المكثفة و الجدول المزدحم للغاية في الموسم الحالي قائلا "إذا انتظرنا بعد حلبة إيمولا ستأتي حلبة ميامي وهي صعبة للغاية ثم بعد ذلك حلبات  برشلونة، وموناكو، وباكو ومونتريـال".

ألفا روميو
الفورمولا 1 حلبة إيمولا جائزة أستراليا الكبرى كارلوس ساينز فيراري شارل لوكلير ماتيا بينوتو مرسيدس تشيلسي لويس هاميلتون مارتن بروتون سيرينا ويليامز الفا روميو

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