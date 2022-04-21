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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سليمان عيد ضيف رامز موفي ستار.. اليوم

رامز موفي ستار
رامز موفي ستار

تواصل حلقات برنامج "رامز موفي ستار" مع النجم رامز جلال تحقيق المراتب الأولى في المُتابعة والمُشاهدة خلال الأيام الماضية في مُحركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي الرسمية.

ويستقبل البرنامج في أحدث حلقاته "الليلة" عبر شبكة قنوات “MBC  مصر”، الفنان سليمان عيد في حلقة مُثيرة  يتعرض فيها سليمان للكثير من المُغامرات والمُفاجآت الغير متوقعة.

رامز جلال في عيد ميلاده: ربنا ما يحرمني منكم وأقسم بالله بحبكم أوي

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يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام

السعودية رامز جلال المملكة العربية السعودية لجين عمران اخبار الفن الفنان العالمي فان دام برنامج رامز موفى ستار سليمان عيد

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