سليمان عيد ضيف رامز موفي ستار.. اليوم

تواصل حلقات برنامج "رامز موفي ستار" مع النجم رامز جلال تحقيق المراتب الأولى في المُتابعة والمُشاهدة خلال الأيام الماضية في مُحركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي الرسمية.

ويستقبل البرنامج في أحدث حلقاته "الليلة" عبر شبكة قنوات “MBC مصر”، الفنان سليمان عيد في حلقة مُثيرة يتعرض فيها سليمان للكثير من المُغامرات والمُفاجآت الغير متوقعة.

يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام