رامز جلال في عيد ميلاده: ربنا ما يحرمني منكم وأقسم بالله بحبكم أوي

احتفل الفنان رامز جلال بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر رامز جلال صورة له، وعلق كاتبًا: “لكل اللى قالى كل سنة وانت طيب و الى ماقالش، ربنا مايحرمني منكم واقسم بالله بحبكم اوي اوي اوي، وسنة سعيدة علينا جميعا يارب، وهديتي انكم تدعولى ان ربنا يتمها على خير و يكملها بالستر”.



وحلت الفنانة سينتيا خليفة، ضيفة في برنامج "رامز موفي ستار"، تقديم الفنان رامز جلال، المُذاع علي قناة "إم بي سي مصر".

وتغزل النجم العالمي فاندام، في سينيتا خليفة عندما رأى صورتها، وقال:"دي جملية.. هل هي عارضة أزياء عاجبني أسلوبها".

وسخر رامز جلال، من ملابس سينتيا خليفة، قائلا: "ايه الأفرول اللي انتي لابساه ده انتي شغالة في مركز صيانة".

وتغزل فاندام في سينتيا خليفة ، قائلا:" :"انا كنت بقول انك تشبهين القمر، وردت سينتيا :" شكرا ليك"، وظهرت ملامح السعادة على وجه سينتيا بعد تغزل فاندام فيها، وقامت بأداء حركات استعراضية للتعبير عن فرحتها.

ودخلت سينتيا خليفة في نوبة من الصراخ المتواصل، وحالة من الرعب الشديد، أثناء تنفيذ مقلب رامز جلال.

وانهارت سينتيا ودخلت في نوبة بكاء فور رؤية الثعبان والتمساح في المقلب،وقامت سينتيا خليفة بضرب رامز جلال بالطوب.