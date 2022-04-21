ساعة من الرعب..سمكة قرش ضخمة تهاجم عائلة في نص البحر

عاشت عائلة رحلة بحرية مرعبة للغاية، فقد تم تسجيل مقطع فيديو لـ سمكة قرش بيضاء ضخمة يقدر طولها بأربعة أمتار وهي تحاول الهجوم على القارب ومحاولة تدمير المحرك .

في المقطع ، الذي تم تصويره قبالة سواحل أستراليا الغربية ، يقوم المفترس البحري الضخم بالخروج من الماء محاولًا مهاجمة المحرك، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

تسمع صرخات مرعبة بينما تشاهد عائلة "ديفيد توكفيلد" وزوجته كونيا وابنهما شيلبي البالغ من العمر 14 عامًا سمكة القرش تهجم على القارب وتكسره بينما يصدر أصوات عالية ومخيفة.

ثم يعاود القرش للغطس في الماء تمامًا قبل أن يغرق أسنانه في مؤخرة القارب ، ثم يتراجع بعيدًا، كان هذا الهجوم بينما كانت العائلة الصغيرة تستمتع برحلة صيد بـ عرض البحر.

وقالت "كونيا":"كنت أشعر بالرعب الشديد، فلم أر سمكة قرش بهذا الحجم من قبل"، وتكمل أن هذا الهجوم الوحشي قبالة ساحل ماندوراه ، جنوب بيرث ، عندما ظهر القرش، واستمر لمدة ساعة ، قبل أن يختفي القرش مرة أخرى في الأعماق.

لم يكتف القرش بمحاولة تدمير القارب بل انقض للهجوم على الأبن " شيلبي" لكنه لم ينجح حيث قاومته العائلة بكل طاقتها لنجاة الطفل، وأضاف الأب أن القرش كان مخلوقًا مهيبًا كبيرًا ولكننا نجاحنا في إبعاده .