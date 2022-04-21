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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

اكتشاف نوع جديد من الانفجار النجمي قادر على تدمير الأهرامات

صدى البلد

اكتشف علماء الفلك نوعًا جديدًا من الانفجار النجمي من شأنه أن يكون قوياً بما يكفي لتدمير ما يعادل 3.5 مليار من أهرامات الجيزة.

ما يسمى بـ "ميكرونوفا" هو انفجار يستمر لساعات قليلة فقط ، ما يجعل من الصعب جدًا ملاحظته ، ولكنه قد يكون شائعًا في الكون، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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يزعم العلماء أن هذه الانفجارات تحدث على سطح بعض النجوم ويمكن أن تحترق بسرعة من خلال كميات هائلة من المواد، ويعتقد الخبراء أن هذا الاكتشاف قد يغير فهمنا لكيفية حدوث الانفجارات في النجوم.

لاحظ فريق دولي من الباحثين بقيادة جامعة دورهام هذه الظاهرة في ثلاثة أقزام بيضاء، بقايا النجوم الميتة، حيث كانت تتغذى في كل حالة على نجم مرافق، في حين أن الماكرونوفا قوية للغاية ، إلا أنها صغيرة على المقاييس الفلكية مقارنة بالمستعرات الأعظمية ، اللامعة للغاية والمعروفة منذ قرون.

على مر التاريخ هناك العديد من الروايات عن النجوم الجديدة التي رآها علماء الفلك والتي نسميها الآن نوفي، قال المؤلف الرئيسي الدكتور "سيمون سكارينجي" من مركز علم الفلك خارج المجرة بجامعة دورهام:"لقد اكتشفنا وحددنا لأول مرة ما نسميه ميكرونوفا".

تتحدى هذه الظاهرة فهمنا لكيفية حدوث الانفجارات النووية الحرارية في النجوم، واعتقدنا أننا عرفنا ذلك ، لكن هذا الاكتشاف يقترح طريقة جديدة تمامًا لتحقيقها، وإنها تظهر فقط مدى ديناميكية الكون.

وأضاف:"قد تكون هذه الأحداث شائعة جدًا في الواقع ، ولكن نظرًا لأنها سريعة جدًا ، يصعب التقاطها أثناء العمل"، وصادف الباحثون لأول مرة مجهرية غير عادية عندما لاحظوا وميضًا ساطعًا من الضوء يدوم لفترة قصيرة أثناء تحليل البيانات من القمر الصناعي العابر لاستطلاع الكواكب الخارجية (TESS) التابع لناسا.

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وقد رصدوا منذ ذلك الحين ثلاثة ميكروويفات باستخدام القمر الصناعي ، والذي يستخدم عادة للبحث عن كواكب خارج نظامنا الشمسي، كان اثنان من الميكرونوفا من أقزام بيضاء معروفة بالفعل ، لكن الثالث احتاج إلى مزيد من الملاحظات باستخدام أداة X-Shooter على تلسكوب كبير جدًا (VLT) التابع للمرصد الجنوبي الأوروبي (ESO) لتأكيد حالة القزم الأبيض.

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