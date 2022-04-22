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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الاختيار الحلقة 21.. الأمن الوطني والمخابرات في مهمات خاصة للقبض على إرهابي خطير

أبطال مسلسل الاختيار
أبطال مسلسل الاختيار 3

شهدت الحلقة 21 من مسلسل الاختيار 3، تمكن رجال الأمن الوطني والمخابرات من القبض على أخطر العناصر الإرهابية  في مهمات خاصة في القاهرة وسيناء. 

وساعد القيادي السيناوي “الشيخ أحمد” الذي لعب دوره الفنان منذر رياحنة رجال المخابرات العامة  في القبض على عناصر إرهابية اندست وسط أهل سيناء وكانوا على وشك القيام بالعديد من العمليات الخطرة. 

 

الاختيار 3

تمكن مسلسل الاختيار من الحفاظ على تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة watch it للأسبوع الثالث على التوالي.

مسلسل الاختيار الذى يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال مع كل من الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا ، كان قد احتل المركز الأول منذ اليوم الأول لعرضه . 

ويعرض مسلسل الاختيار 3 وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، منهم وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

الاختيار احمد السقا احمد عز 30 يونيو عبد العزيز مخيون

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