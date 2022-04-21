الرئيس السيسي: حققنا معدلات نمو إيجابية في ظل أزمة كورونا.. فيديو

قال الرئيس السيسي، إنه حدث خلل في سلاسل الإمداد والنظم الطبيعية للمنتجات التي تخرج للعالم سواء كانت زراعية أو صناعية أو تكنولوجية في أي دولة من الدول الكبيرة يكون لها تأثير على العالم.

وأضاف "السيٍسي"، خلال لقائه مع مجمع الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى،: "صندوق النقد الدولي يقول إن هناك 143 دولة ستتأثر اقتصاديا بأزمة كورونا"، لافتا: "معدلات النمو في مصر في ظل أزمة كورونا كانت إيجابية".

وأشار: "في ظل أزمة كورونا التي كان لها تأثير سلبي على العالم كله، في مصر كنا بفضل الله وجهد المصريين وصلابتهم استطعنا تحقيق معدلات نمو إيجابية".