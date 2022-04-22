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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجديد رخصة محل في القاهرة.. الشروط والأوراق المطلوبة

محلات
محلات

قد يرغب البعض في تجديد رخصة تشغيل محل صناعى أو تجارى في محافظة القاهرة ولا يعلم الشروط والأوراق المطلوبة.

وكانت محافظة القاهرة أعلنت عن تفاصيل وشروط التقديم لتجديد رخصة تشغيل محل صناعى أو تجارى.

 وجاءت  المستندات والأوراق المطلوبة لتجديد رخصة تشغيل محل صناعى أو تجارى بعد التقدم لإدارة المحلات بالحي أو المركز التكنولوجي كالتالي : 

- صورة مستند إثبات الشخصية  مع الاطلاع على الأصل
- اصل الرخصة المطلوب تجديدها .
- صورة عقد الإيجار / التمليك مع الاطلاع على الأصل
- توكيل رسمى فى حالة الوكالة .
- الشهادة الصحية للعاملين بالنسبة للمحلات التي تتعامل فى الأغذية والمشروبات .
- إيصال سداد الرسوم.

 

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*شروط الحصول على الخدمة

• مالك المحل أو وكيل عمل عنه ( بتوكيل رسمى موثق)

• عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

 

إجراءات طالب الخدمة

  1. خطوة 1: ملء النموذج الخاص بالخدمة
  2. خطوة 2: تقديم المستندات المطلوبة للخدمة
  3. خطوة 3: فحص الأوراق والمستندات بمعرفه الإدارة الهندسية المختصة
  4. خطوة 4: تسليم الخدمة لمتلقى الخدمة

 

معلومات إضافية عن الرسوم

• رسم معاينة يقدر بقيمة الإيجار الشهرى ×12 شهر ( الناتج يحسب كما وارد بجدول نموذج التنظيم والإدارة + رسم تفتيش عند عدم تواجد أخر ايصال تفتيش تسدد كما وارد بجدول نموذج التنظيم والإدارة +رسم تنمية موارد 10 قروش + ضرائب نوعية ( للصناعى والجزارة 18 جنيه – للتجارى 3 جنيه- للمحلات العامة 12 جنيه )+ يستحق مبلغا تحت حساب الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعى يعادل نسبة ١٠ %من الرسم المقرر لتجديد الترخيص وذلك لمن يمنح لهم تراخيص لمزاولة النشاط للحرفيين ( تطبيقا للمادة ٦٦ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم ٥٣٦ لسنة ٢٠٠٥.

 

وفيما يلي ينشر صدى البلد نموذج طلب تجديد رخصة تشغيل محل صناعى أو تجارى كالتالي بما فيها المبالغ المطلوب تسديدها عند تقديم الطلب:

 

محل تجديد رخصة محافظة القاهرة الشروط والأوراق المطلوبة المستندات محل صناعى تجديد رخصة تشغيل محل

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