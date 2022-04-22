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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجوي فؤاد: أتجوزت 5 مرات شرعي وواحدة عرفي

نجوى فؤاد
نجوى فؤاد

قالت الفنانة نجوي فؤاد إنها تزوجت ٥ مرات شرعي ومرة واحدة فقط عرفي وليس كمان انتشر علي مواقع السوشيال ميديا إنها تزوجت ١٢ مرة وان هذا غير صحيح بالمرة.

واضافت «فؤاد» خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "سابع سما" المذاع علي قناة النهار الفضائيه، أن الخيانة بين الأزواج شئ موجود منذ زمن كبير، ولكن في الماضي كانت الخيانة بين الأزواج قليلة وليس كما يحدث الان.

وتابعت نجوي فؤاد أن خلال فترات زوجها أكتشفت خيانة بعض أزواجها لها ولكنها كانت تصبر عليهم عندما تعرف أن هذا الخيانة كانت المرة الأولى لهم، قائلة " أنا كنت بصبر وبعدي علي الخيانة لو كانت أول مرة بس عشان مش هخرب بيتي عشان نزوه".

وأشارت إلى أن الزيجة الوحيدة التي تتمني لو عاد بها الزمن لتمسكت بها هي زواجها من أحمد فؤاد حسن لانه كان الأب والاخ والزوج بالنسبة لها وكان يدفعها دائما إلي العمل.

 

سوشيال ميديا الفنانة نجوى فؤاد السوشيال ميديا قناة النهار شرع

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