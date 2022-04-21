مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات شركة برنيق الليبية.. صور

استقبل مطار برج العرب الدولى، مساء اليوم الخميس، أولى رحلات شركة برنيق للخطوط الجوية القادمة من ليبيا، وذلك في إطار جهود الدولة ووزارة الطيران المدني لتنشيط حركة الطيران وزيادة عدد الرحلات والوجهات المختلفه بين مصر وباقي دول العالم.

وقامت سلطات مطار برج العرب الدولي، باستقبال الطائرة بالجسر المائى تعبيراً عن سعادة المطار باستقبال الرحلة للمرة الأولى، ورحبت العلاقات العامة بالمطار بالركاب فور دخولهم صالة الوصول بتقديم الورود والهدايا التذكارية، مع الحفاظ على إجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الإجتماعى، ومن المقرر وصول ثلاث رحلات على نفس خط الطيران أسبوعياً.

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