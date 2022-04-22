أنس أسامة: أشكر جماهير الزمالك على الدعم ونعدهم بلقب الدوري

أكد أنس أسامة نجم الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك عزم الفريق على التتويج بلقب بطولة أفريقيا للموسم الحالي لمواصلة مسيرة النجاح التي يشهدها النادي تحت رئاسة المستشار مرتضى منصور.



وقال أنس أسامة خلال الكلمة التي ألقاها في الاحتفالية المقامة بنادي الزمالك مساء الخميس: "يوم من الأيام التي أشعر فيها بسعادة وسط الإدارة والجماهير".



وأضاف، "السنة الماضية جميلة بالنسبة لنا بعد الفوز ببطولة الدوري وأفريقيا، لازم نوفي حق مرتضي منصور في توفير الامكانات كذلك أحمد مرتضي، الذي يقوم على توفير كافة السبل".

وشدد نجم الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك قائلا:"هدفنا الفوز بالدوري وأفريقيا لتكملة المسيرة، أشكر جماهير الزمالك العظيمة هما العشق والدعم الدائم".