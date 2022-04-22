عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في أمسية رمضانية على ضفاف النيل.. حفل إفطار جماعي لمذيعي قطاع الأخبار القدامى والحاليين .. صور

حفل إفطار مذيعي قطاع
حفل إفطار مذيعي قطاع الأخبار

في أمسية رمضانية رائعة، حضر مذيعو النشرات والبرامج الإخبارية بقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، حفل الإفطار الجماعي على ضفاف النيل، بدعوة من الإعلامية هناء السمري مدير عام المذيعين بقطاع الاخبار.

وعلى مائدة واحدة اجتمع نحو 40 من مذيعي قطاع الاخبار من كافة الأجيال في حضور أيمن الحبال رئيس القطاع، وقيادات القطاع الحاليين، وعدد من الأساتذة الذين بلغوا السن القانونية ليشاركوا زملاءهم من جيل الوسط والشباب، في تقليد حميد يعمق التواصل الإنساني والخبرات بين الاجيال المتعاقبة.

وتزامن حفل الإفطار الجماعي مع عيد ميلاد المذيعة بثينة كامل  لتطفىء شمعتها الستين  فى أجواء من البهجة والمودة بين الجميع.

ولبى دعوة الإعلامية هناء السمري، عدد كبير من المذيعين وعلى رأسهم، الإعلاميين خيرى حسن وحنان منصور، ومسعد ابو ليلة، وهاله أبو علم وإيهاب صلاح من قدامى مذيعي قطاع الأخبار.

كما شارك كل من الإعلاميين، عمرو توفيق وحنان عبد الحليم ونهلة المدنى ومحمد القاضى وجورج رشاد ومحمود يوسف وأميمة تمام وعبد الله يسرى وإدا ابراهيم ومحمد ترك ومحمد عبده ومحمد سليمان وحسانى بشير وايهاب اللواندى زشيرين الوكيل وسارة نجيب ونهى محمود وشروق عماد وجيهان فوزى وأحمد يوسف وشاهيناز جاويش وولاء غانم وفاتن عبد المعبود وشيراز الوفائى وهبة فهمى ورانيا محمود ورشا عبد الرحمن وبثينة كامل اسرتها 
والإذاعية اميمة مهران.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

بالصور والفيديو.. اشتعال سيارتين بطريق جنيفة بالسويس إثر تصادم مروع

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

دعاء ليلة القدر والعشر الاواخر من رمضان..7 كلمات للمغفرة وقضاء الحاجات

صلاة التهجد.. عدد ركعاتها ووقتها وفضلها وماذا يقرأ فيها؟

ترشيحاتنا

أدعية الليالي الوترية في رمضان 2022 .. 3 تدرك بهن ليلة القدر

رفاهية و ترف .. أكبر كلب في العالم سنا يحتفل بعيد ميلاده

دوامة عنف.. الوزاري العربي يحذر من الانتهاكات الإسرائيلية ضد المصلين في الأقصى

وزير التعليم ينفي إلغاء "الأوبن بوك" في امتحانات الثانوية العامة 2022

بالصور والفيديو.. اشتعال سيارتين بطريق جنيفة بالسويس إثر تصادم مروع

صلاة التسابيح.. 6 منح ربانية في أدائها خلال بالعشر الأواخر من رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

طريقة عمل الكحك الناعم .. 5 وصفات مختلفة

رؤوف عبد العزيز يفاجئ روجينا مع زوجها بكواليس مسلسل انحراف

فيديو

بمناظركم دي تتمسكوا آداب.. تفاصيل واقعةسيدة المترو وتعديها على فتاتين

اتقبض عليها .. تطورات أزمة سيدة المترو والثلاث بنات

3 أشقاء.. طلاب دمياط بكلية طب جامعة سيناء راحوا ضحية حادث ما القصة ؟ "فيديوجراف"

هل تحدث المفاجأة ويتم إعادة مباراة مصر والسنغال ؟

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ