في أمسية رمضانية على ضفاف النيل.. حفل إفطار جماعي لمذيعي قطاع الأخبار القدامى والحاليين .. صور

في أمسية رمضانية رائعة، حضر مذيعو النشرات والبرامج الإخبارية بقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، حفل الإفطار الجماعي على ضفاف النيل، بدعوة من الإعلامية هناء السمري مدير عام المذيعين بقطاع الاخبار.

وعلى مائدة واحدة اجتمع نحو 40 من مذيعي قطاع الاخبار من كافة الأجيال في حضور أيمن الحبال رئيس القطاع، وقيادات القطاع الحاليين، وعدد من الأساتذة الذين بلغوا السن القانونية ليشاركوا زملاءهم من جيل الوسط والشباب، في تقليد حميد يعمق التواصل الإنساني والخبرات بين الاجيال المتعاقبة.

وتزامن حفل الإفطار الجماعي مع عيد ميلاد المذيعة بثينة كامل لتطفىء شمعتها الستين فى أجواء من البهجة والمودة بين الجميع.

ولبى دعوة الإعلامية هناء السمري، عدد كبير من المذيعين وعلى رأسهم، الإعلاميين خيرى حسن وحنان منصور، ومسعد ابو ليلة، وهاله أبو علم وإيهاب صلاح من قدامى مذيعي قطاع الأخبار.

كما شارك كل من الإعلاميين، عمرو توفيق وحنان عبد الحليم ونهلة المدنى ومحمد القاضى وجورج رشاد ومحمود يوسف وأميمة تمام وعبد الله يسرى وإدا ابراهيم ومحمد ترك ومحمد عبده ومحمد سليمان وحسانى بشير وايهاب اللواندى زشيرين الوكيل وسارة نجيب ونهى محمود وشروق عماد وجيهان فوزى وأحمد يوسف وشاهيناز جاويش وولاء غانم وفاتن عبد المعبود وشيراز الوفائى وهبة فهمى ورانيا محمود ورشا عبد الرحمن وبثينة كامل اسرتها

والإذاعية اميمة مهران.