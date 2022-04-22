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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جوني ديب يتصدر تريند تويتر بسبب خلافاته مع آمبر هيرد

آمبر هيرد وجوني ديب
آمبر هيرد وجوني ديب

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا أسم الممثل الأمريكي جوني ديب، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك عقب زيادة قضية جوني ديب وطليقته الممثلة أمبر هيرد، سخونة أمام المحكمة.

وتصدر اسم الممثل الأمريكي جوني ديب قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي الخلافات بين جوني ديب وآمبر هيرد داخل المحكمة، كالآتي:

وازدادت قضية الممثل الأمريكي جوني ديب وطليقته الممثلة أمبر هيرد، سخونة أمام المحكمة، بعدما وصف جوني ديب الاتهامات التي وجهتها إليه طليقته بتعنيفها بأنها أفقدته "كل شيء"، متهما إياها في المقابل بأنها كانت تضربه.

وقال ديب في اليوم الثاني من المحاكمة المقامة في فيرفاكس قرب العاصمة الأمريكية واشنطن، للنظر بدعوى تشهير رفعها ديب ضد هيرد: "عندما ظهرت هذه الادعاءات قالوا إنني شخص خطر وسكّير وأتعاطى الكوكايين وأضرب النساء، فقدت كل شيء وانتهيت".

جوني ديب يفضح آمبر هيرد عبر تسجيل صوتي

فضح الممثل الأمريكي جوني ديب، طليقته آمبر هيرد في المحكمة وقام بتشغيل تسجيل صوتي؛ يؤكد أن آمبر هيرد قامت بضربه أكثر من مرة، فيما شرح جوني ديب للقاضي كيف قطعت طليقته آمبر هيرد أحد أصابعه بعد أن ضربته بزجاجة مشروب كحولي.

وعبر جوني ديب خلال جلسة الاستماع، التي عقدت الثلاثاء، عن حزنه وغضبه بأنه لا يستطيع تمثيل دور "جاك سبارو" بعد الآن بسبب "إدعاءات كاذبة" من آمبر هيرد، مشيرا الى أن علاقتة بآمبر كانت جيدة في بدايتها قائلا: "في بداية علاقتي مع السيدة هيرد.. كانت عظيمة لدرجة يصعب تصديقها.. كانت عطوفة، كانت محبة، كانت ذكية، كانت لطيفة، كانت مضحكة، كانت متفهمة".

بدء جلسات المحاكمة

بدأت جلسات المرافعة في القضية، التي رفعها جوني ديب ضد طليقته منذ أيام، في محكمة بولاية فرجينيا، وتشمل اتهامات بالعنف المنزلي وقضايا تشهير، طالب فيها جوني ديب بتعويض مالي 50 مليون دولار، لتعارضه أمبر هيرد بقضية أخرى مقابل 100 مليون دولار.

وفي اليوم الأول من الجلسة، حرصت أمبر هيرد على الظهور بمظهر هادئ، كما قدم جوني ديب نفسه بشكل استراتيجي أيضًا، وفي اليوم الثاني من المحاكمة، واجه الأخير اتهامات من شهود عيان اتهموه بالتصرف بعنف، في حين قال فريقه القانوني إن تشهير أمبر هيرد يتبع نمطا من ادعاءاتها المتقنة والكاذبة، التي استمرت في التغيير والتطور بمرور الوقت من أجل قيمة "التواجد في هوليوود".

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