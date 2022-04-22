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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا الشربيني: أمي رفضت دخولي التمثيل وأدمنت المسرح من "أحفاد ريا وسكينة"

دينا الشربيني
دينا الشربيني

في جزء ثاني من برنامج حبر سري، كشفت النجمة دينا الشربيني عند بداية مشوارها الفني، حيث بدأت كمذيعة واهتمت بالتمثيل، وصرّحت النجمة عن موقف أهلها "بابا كان داعمني جدًا، ماما بعد ما كانت مش موافقة أدخل مجال التمثيل، بقت تجمع أصحابها وتعالوا شوفوا دينا بنتي".

 

وتحدثت دينا الشربيني عن تجربتها المسرحية الأولى في مسرحية أحفاد ريّا وسكينة وصرّحت "أنا عشقت المسرح، جالي إدمان مسرح، إنك تشوف الناس قدامك وتشوف رد فعلهم وأنتي واقفة" وأيضًا أكدت أنها استمتعت بتجربتها في مسلسل الزيارة وقالت " حبيت تجربة مسلسل الزيارة جدًا، وانبسطت جدًا مع الممثلين اللبنانيين، وكان المخرج أسباني وفريق العمل من المكسيك، وأنا بخاف من الرعب وبموت واتفرج عليه، فكنت مبسوطة وأنا بعمل مسلسل رعب".

 

وعن أدوارها في السينما والدراما، قالت دينا الشربيني أنه لا يهمها مساحة الدور، وصرّحت "لو حبيت دور مهما كانت مساحته.. ممكن يجرالي حاجة لو ماعملتوش، وعمري ما بصيت لمساحة الدور وأنا بقرأ الورق"، وعن أزمة التحرش دعمت دينا الشربيني فكرة عقاب المتحرش وصرّحت "لازم المتحرش يتعاقب وماعنديش مبرر للي بيعمل كده"

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وتنافس دينا الشربيني حاليًا بمسلسل المشوار في موسم رمضان 2022، والذي يُعرض على قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا، وبجانب دينا الشربيني يشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، بيومي فؤاد، أحمد كمال، أحمد مجدي، المسلسل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

 

ومؤخرًا قدمت دينا الشربيني أولى تجاربها المسرحية بموسم الرياض بمسرحية أحفاد ريّا وسكينة، وقد حققت المسرحية نجاحًا كبيرًا، وحظت بعروض كاملة العدد، كما قامت ببطولة مسلسل الزيارة، والذي احتل تريند شاهد VIP طوال فترة عرضه، ونافست مؤخرًا بفيلم حامل اللقب في شباك التذاكر المصري، وتستعد لإطلاق فيلم الرعب يوم 13، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D.

 

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل قصر النيل، والذي قدّم دراما غامضة في التسعينات، ثم لعبة النسيان الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، وعلى الصعيد السينمائي تألقت دينا الشربيني في بطولة العديد من الأفلام مثل البعض لا يذهب للمأذون مرتين، ثانية واحدة، 30 مارس، حامل اللقب، وتنتظر إطلاق فيلمها يوم 13 خلال هذا العام.

دينا الشربيني بيومي فؤاد ريا وسكينة محمد رمضان Arts Entertainment

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