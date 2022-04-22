بكري: المجلس الرئاسي اليمني أمل جديد.. وأين المجتمع الدولي مما يحدث؟

قال الإعلامي مصطفى بكري، أين هو المجتمع الدولي من ما يحدث على أرض اليمن صحيح انه بزغ امل جديد بعد تشكيل المجلس الرئاسي بقيادة الدكتور رشاد العليمي الذي هو محل اقناع من القوة الوطنية اليمنيه .

واضاف بكري خلال برنامجه " حقائق واسرار " المذاع على قناة صدى البلد، أن من يتأمل خطابة الأخير في عدن أمام مجلس النواب يدرك أن قضيه السلام قضيه أساسية ، لكن السلام القائم على العدل على مخرجات الحوار وعلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بهذا الأمر.



وتابع أن اليمن يعاني لكن بزوغ الأمل مجددا وتوافق القوى الوطنية في كل انحاء اليمن يعطينا امل كبير لعودة اليمن