بحسب شهادته.. جوني ديب الناجي المصاب من زيجته بآمبر هيرد

نفى جوني ديب الاتهامات التي وجهتها له زوجته السابقة آمبر هيرد بأنه كان يعتدي عليها بالضرب وتعمد إيذائها أثناء فترة زواجهما.

وقال جوني ديب أثناء إدلائه بشهادته أمام المحكمة، إن آمبر هيرد أفقدته كل شيء، وكانت تتعمد تعنيفه وإيذائه، بل كانت تضربه كثيرا.

ورفع جوني ديب إصبعه المقطوع أمام المحكمة بعدما ألقت زجاجة فودكا تجاهه تسببت في إصابة كبيرة له، مشيرا إلى أنها أنهت مشواره الفني بعدما اتهمته بأنه شخص خطر وسكير ويتعاطى الكوكايين ويضرب النساء.

حاول جوني ديب إقناع هيئة المحلفين، بأن آمبر هيرد كانت تعنفه وأنه ناج من تصرفاته معه موضحا:" عندما كانت تشعر السيدة هيرد بالإحباط والغضب كانت تلجأ إلى الضرب".

وأوضح جوني ديب أن التعنيف قد يكون بدفعه أو بصفعة على وجهه، وكانت دائما تتعمد إلقاء الأشياء تجاهه مثل ريموت التلفزيون الذي أصابه في رأسه، متهما إياها بتعمد الشجار معه واستخدام العنف.

تزوجت أمبر هيرد من جوني ديب عام 2015، وأشارت إلى تهم بممارسات عنيفة كانت وجهتها ضده عام 2016 بحيث استمرت زيجتهما عامين، ووصفته في مقال صحفي بأنه "ضارب زوجته".

وأشار جوني ديب إلى أنه كان يستطيع رؤية أطفاله وتمضية الوقت معهم في فرص قليلة لأنها كانت ترغب في تواجده إلى جوارها طوال الوقت، فيما كانت تصفه بأنه أب شيء، في الوقت الذي يصر فيه على عدم استخدامه العنف أبدا.