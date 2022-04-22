والدتها فنانة شهيرة وسبب ابتعادها عن الفن.. معلومات عن الفنانة سماح أنور

تحتفل اليوم الفنانة سماح أنور بعيد ميلادها الـ 57، في ظل ابتعادها عن التمثيل وظهورها فقط كضيفة شرف في عدد من الأعمال التلفزيونية القليلة.

سماح أنور

ولدت سماح أنور في القاهرة، ونالت ليسانس الآداب قسم اللغة الفرنسية من جامعة القاهرة، ووالدهما هو الكاتب أنور عبد الله.

سماح أنور هي ابنة الفنانة الراحلة سعاد حسين التي اشتهرت بالعديد من الأدوار أبرزها شخصية فردوس في مسلسل يوميات ونيس، والعائلة والناس، والأصدقاء، وغيرهم.

عائلة سماح أنور

بدأت سماح أنور مشوارها الفني عبر خشبة المسرح، أبرزها مسرحية قانون الحب، باللو، ثم كان أول عمل درامي لها هو "غدا يوم آخر" مع الفنانة مديحة سالم.

توالت أعمال سماح أنور الناجحة في السينما والتلفزيون، وأبرز مسلسلاتها سنبل بعد المليون، رأفت الهجان، ذئاب الجبل، أوراق مصرية، أوراق الخريف، رجل في زمن العولمة، أزهار، وغيرها.

ومن أبرز أفلامها أيضا بيت القاصرات، الفريسة، رجل لهذا الزمان، السجينتان ، المشاغبات فى خطر، امرأة واحدة لا تكفى ليلة ، أبو كرتونة، ليلة عسل.

سماح أنور

اختفت سماح أنور عن الساحة الفنية حوالي 4 سنوات بعدما تعرضت لحادث خطير عام 1998، وإجرائها حوالي 42 عملية جراحية حتى استعادة صحتها.