بعد ظهور أوميكرون XE.. أعراض كورونا الأكثر شيوعًا عند الأطفال

يشير ظهور متغير جديد من فيروس كورونا، إلى اعتماد مستوى أعلى من الحماية والتدابير الاحترازية، من المفهوم الشائع أن السلالة الجديدة ستكون دائمًا أقوى من أسلافها لأسباب عديدة.

شهدت جائحة كورونا في عامها الثالث بالفعل العديد من الطفرات في الفيروس التاجي بما في ذلك خمسة متغيرات رئيسية مثيرة للقلق ، مسؤولة عن موجات هائلة من العدوى ، وعدد قليل من المؤتلف، من بين هذه أكثر الأنواع التي تمت مناقشتها الآن هو متغير أوميكرون XEالذي يقال إنه مؤتلف لسلالات Omicron BA.1 و BA.2.

في حين أن تسلسل الجينوم الذي تم إجراؤه حتى الآن على عينات الحالات الإيجابية لـ Covid-19 لا يشير إلى وجود متغير أوميكرون XE في دلهي، وفقًا للتقرير ، يجب معالجة الخوف من هذا البديل الجديد بشكل صحيح.

وفقًا لخبراء الصحة ، يكون كبار السن والأطفال أكثر عرضة لمخاطركورونا ويجب الاعتناء بهم خلال هذا الوقت الحرج.

الأعراض الشائعة لـ كورونا عند الأطفال

"يُلاحظ أن الأطفال عادةً ما يعانون من أعراض خفيفة منفيروس كورونا والتي يصعب تمييزها عن الأمراض الفيروسية والأمراض الأخرى، والأعراض الشائعة هي الحمى وسيلان الأنف والسعال وآلام الجسم العامة والقيء والبراز الرخو وقلة الأطفال يصاب معظم الأطفال بألم في البطن.

معظم الأطفال يتصرفون بشكل جيد ، ولكن أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية أساسية ، وخاصة أولئك الذين يعانون من مشاكل في القلب أو الرئة أو الكبد أو الكلى ، هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض ، "كما يقول الدكتور ساشين كانداري ، كبير جراحي الأعصاب والمدير العام ، مستشفى IBS، نيودلهي.

الأعراض الشائعة المختلفة لـ COVID التي تظهر عند الأطفال هي:

الحمى: ارتفاع في درجة حرارة الجسم وخاصة الصدر والظهر.

سعال مستمر ، جاف في الغالب: نوبات السعال المستمر في غضون ساعات قليلة أو في يوم واحد هي علامات على COVID.

تغير في حاسة الشم أو الطعم: لا يتذوق العديد من الأطفال طعم أو رائحة الأشياء بعد الإصابة بـ COVID، من الصعب معرفة ذلك لأن الأطفال لن يعرفوا ذلك بأنفسهم ، لكن ترقبوا القرائن.

فقدان الشهية: يعتبر عدم الاهتمام المفاجئ بالطعام علامة على الإصابة بالعدوى والحمى.

سيلان الأنف: إذا استمرت حالة سيلان الأنف لفترة أطول من المعتاد ، اختبر طفلك للكشف عن COVID.

التهاب الحلق: الحكة أو خدش الحلق هي علامة أخرى على احتمال هجوم COVID.

الإسهال: اضطراب في صحة القناة الهضمية يؤدي إلى تكرار البراز أو الإسهال هو علامة أخرى على الإصابة بفيروس كورونا.

ضيق في التنفس: إذا كان طفلك يعاني من صعوبة في التنفس ، يجب أن تأخذه إلى الطبيب على الفور

آلام الجسم: لا يستطيع العديد من الأطفال الشكوى من هذا ، ولكن إذا بدا أن طفلك يعاني من الألم ، فاسأل عن آلام الجسم وأخذ اقتراحًا طبيًا.

- تطعيم الاطفال

حتى الآن ، لم يتم طرح برامج التطعيم للأطفال دون سن 12 عامًا.

يوم الخميس ، أوصت لجنة خبراء تنظيم الأدوية بشأن لقاحات كورونا بمنح تصريح استخدام طارئ لـ Biological E's Corbevax لاستخدامه في الأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 11 عامًا، وقالت وكالات الأنباء إن الموافقة النهائية على Corbevax من المتوقع بحلول الأسبوع المقبل.

-الاحتياطات الواجب اتخاذها

يجب تشجيع الأطفال على تبني عادات صحية مثل ارتداء الأقنعة ، والابتعاد عن الآخرين بمقدار متر واحد وغسل اليدين بشكل متكرر.

يجب تعليم الأطفال عن الفيروس بطريقة مناسبة حتى يفهموا ما هي مساوئ الإهمال.

يجب تعليم الأطفال أعراض COVID بحيث يمكنهم إبلاغ الوالدين أو المعلمين على الفور متى شعروا بعدم الارتياح.

المصدر: timesofindia