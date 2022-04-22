عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مواطن عراقي يدخل موسوعة جينيس والسر 7 حبات شكولاتة

مواطن عراقي يدخل
مواطن عراقي يدخل موسوعة جينيس والسر 7 حبات شكولاتة

تمكن مواطن عراقي من تدوين اسمه في موسوعة الأرقام القياسية «جينيس» بموزانة  7 حبات شوكولاتة فوق بعضها البعض ليحقق رقماً قياسياً عالمياً لأطول برج من حبات «إم آند إمز» في العالم. 

ذاع صيت هذا الرقم القياسي الذي حققه إبراهيم صادق خلال جائحة كورونا، وعلى الرغم من كونه يبدو سهلاً، إلا أنه يتطلب الكثير من الدقة والتركيز.

موسوعة جينيس تشيد بـ عمر حجازي: حطم رقمين قياسيين في السباحة بساق واحدة

أطول شاب في العالم يدخل موسوعة جينيس.. لن تصدق طوله

أمضى إبراهيم، صاحب الـ 29 عاماً، ويعيش في مدينة الناصرية في محافظة ذي قار العراقية، شهوراً من التدريب ليكسر واحداً من أكثر الأرقام العالمية شهرة في الفترة الأخيرة.

ويشهد هذا الرقم القياسي تنافساً واسعاً منذ العام 2016 بعد أن حققه الإيطالي «سلفيو سابا» بموازنة 4 حبات فوق بعضها البعض، ثم عادله الأسترالي «بيرندان كيلبي» في نوفمبر 2020 ليعود الرقم القياسي إلى الواجهة.

 إبراهيم صادق

أشهر قليلة قبل أن يعود الرقم بإنجاز جديد من قبل مهندس مدني بريطاني هو «ويل كاتبيل» بعد أن وازن 5 حبات فوق بعضها ليتصدر صفحات الصحف داخل وخارج بريطانيا حينها، فما لبث الأسترالي «كيلبي» أن يعود مجدداً ويوازن 6 حبات فوق بعضها في أكتوبر 2021.

ويحمل العراقي صادق، رقماً قياسياً آخر لأكثر عدد من البيض المتوازن على ظاهر الكف، معلقاً: «أعتمد على تركيز مزدوج من العقل والجسد، إلا أن الناس يحبون وصف ما أفعله على أنه منافٍ لقواعد الجاذبية الأرضية».

ويظهر صادق عبر قنواته الاجتماعية يوازن العديد من الأشياء مثل كرسي على قدم واحدة، أو أسطوانات غاز فوق فوهة علبة مشروب غازي وغير ذلك الكثير.

 إبراهيم صادق

وحصد بسبب ذلك اهتماماً من نحو 100 ألف متابع عبر قنواته الاجتماعية، ما دفع بعض قنوات الإعلام إلى دعوته لعروض حيّة عبر البث المباشر.

وبدأ صادق رحلته في موازنة الأشياء قبل 6 أعوام بعد أن شاهد أشخاصاً عبر الإنترنت يوازنون أحجاراً فوق بعضها على نهرٍ جارٍ.

 إبراهيم صادق

ويتابع المواطن العراقي: «يمكنني موازنة أي شيء تقريباً، إلا أن أصعب ما يمكن موازنته هو الأشياء الخفيفة أو التي تحتوي على سائل داخلها نظراً لطبيعة السائل التي يتغير فيها مركز ثقل الأشياء».

ويوجه إبراهيم صادق: «إنجازاتي في جينيس للأرقام القياسية غيرت حياتي للأفضل، فأني أحب شعور المرح وراء هذه التحديات والاعتراف العالمي الذي أحصل عليه، ولدي الآن الكثير من الأصدقاء حول العالم والذين يشاركونني ذات الشغف».

 

مواطن عراقي جينيس حبات شوكولاتة إم آند إمز الرقم القياسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

تقارير : فيفا يصدم الجزائر بشأن إعادة مباراة الكاميرون

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

دعاء ليلة القدر والعشر الاواخر من رمضان..7 كلمات للمغفرة وقضاء الحاجات

ترشيحاتنا

عبدالغفار: البدء في تنفيذ خطة ميكنة الموارد البشرية بكافة مديريات الصحة بالدولة

خالد عبدالغفار يبحث مع سفير التشيك بمصر سبل التعاون في القطاع الصحي

محمد صلاح: سأكون حزينا عند مغادرة ليفربول.. والهداف التاريخي أمنيتي

تويوتا تبيع كل أسطول GR 86 في 90 دقيقة فقط من فتح باب الطلبات

حكم تذوق المرأة الطعام في نهار رمضان.. من فتاوى الصيام

العسومي: التحديات الحالية تتطلب التكاتف بين الدول العربية أكثر من أي وقت مضى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حولت الألم إلى أمل.. منال بطلة "ناجيات الحروق" وأجمل وجه إعلاني برمضان

شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

فيديو

ضربتني بمفتاح في رقبتي .. فتاة التجمع تروي تفاصيل الاعتداء عليها|"فيديوجراف"

شاب يهجم بكلب على جمعية خيرية توزع وجبات الإفطار.. فيديو جراف

لقاء المصارحة.. السيسي يتحدث عن الأزمة الاقتصادية العالمية وتحديات مصر.. فيديو جراف

بمناظركم دي تتمسكوا آداب.. تفاصيل واقعةسيدة المترو وتعديها على فتاتين

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ