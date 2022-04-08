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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسوعة جينيس تشيد بـ عمر حجازي: حطم رقمين قياسيين في السباحة بساق واحدة

المصري عمر حجازي
المصري عمر حجازي

حطم السباح المصري عمر حجازي رقمين قياسيين، ودخل موسوعة جينيس مسجلًا رقمًا قياسيًا للسباحة تحت الماء لأطول مسافة بنفس واحد، ورقمًا قياسيًا آخر للسباحة لأطول مسافة بنفس واحد وباستخدام زعنفة.

وقالت موسوعة جينيس إن عمر حجازي، البالغ من العمر 31 عامًا والمصاب بإعاقة جسدية نتيجة بتر ساقه اليسرى، سجل رقمه القياسي الأول بالسباحة تحت الماء لمسافة 56.48 مترًا بنفس واحد، ثم سجل رقمه القياسي الثاني بالسباحة تحت الماء لمسافة 76.7 مترًا بنفس واحد وباستخدام زعنفة قدم.

وأشادت موسوعة جينيس عبر موقعها الإلكترون بإنجاز عمر حجازي الفريد، قائلة "لقد انتصر عمر على صعاب لا تصدق لتحقيق هذه البطولات المذهلة".

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وأوضح موقع الموسوعة أن حجازي تعرض لحادث أليم عام 2015 عندما صدمته شاحنة بينما كان يقود دراجته، وتسبب الحادث في بتر ساقه اليسرى، ليمر بعدها بفترة طويلة من المعاناة الجسدية والنفسية، قبل أن يقرر رفض الاستسلام للإعاقة والبدء بعيش حياة طبيعية من جديد.

وبجانب الأرقام القياسية التي حطمها عمر حجازي ودخل بها موسوعة جينيس، حقق إنجازات أخرى يصعب على الأشخاص الطبيعيين من غير دوي الإعاقات الجسدية تحقيقها، مثل عبور خليج العقبة سباحة، وقطع المسافة من طابا إلى الجيزة بالدراجة، وتسلق جبل.

وينشط عمر حجازي حاليًا كمتحدث تحفيزي يساعد الآخرين في التغلب على صراعاتهم النفسية وقد ألقى عدة محاضرات عبر التلفزيون وأمام جمهور مباشر.

جينيس عمر حجازي ذوى الهمم السباحة رقم قياسي

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